На поддержку малого и среднего бизнеса в Прикамье дополнительно направлены 100 млн

Как пояснили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, дополнительное финансирование направлено на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса Пермского, Очерского, Краснокамского, Чернушинского, Добрянского, Кунгурского, Осинского, Нытвенского, Верещагинского, Чердынского, Чайковского и Кишертского районов края, а также г. Лысьва и г. Пермь.



Используя эти средства, предприятия создадут 282 рабочих места и сохранят 382 рабочих места.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, программа предоставления заемных средств на 5-летний период появилась в 2017 году благодаря одобрению правительством края в лице регионального минпромторга сделки между АО «Микрофинансовая компания Пермского края» и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) на предоставление кредитной линии в размере 100 млн руб. По информации «Микрофинансовой компании Пермского края», привлеченные внебюджетные средства предоставлены предпринимателям края в полном объеме.