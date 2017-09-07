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12:44 (мск), источник: Коммерсантъ

На поддержку малого и среднего бизнеса в Прикамье дополнительно направлены 100 млн

С начала года АО «Микрофинансовая компания Пермского края» предоставила займы на общую сумму 100 млн руб. (в том числе поддержано 7 инвестиционных проектов предпринимателей) 43 субъектам малого и среднего предпринимательства края.

Как пояснили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, дополнительное финансирование направлено на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса Пермского, Очерского, Краснокамского, Чернушинского, Добрянского, Кунгурского, Осинского, Нытвенского, Верещагинского, Чердынского, Чайковского и Кишертского районов края, а также г. Лысьва и г. Пермь.

Используя эти средства, предприятия создадут 282 рабочих места и сохранят 382 рабочих места.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, программа предоставления заемных средств на 5-летний период появилась в 2017 году благодаря одобрению правительством края в лице регионального минпромторга сделки между АО «Микрофинансовая компания Пермского края» и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) на предоставление кредитной линии в размере 100 млн руб. По информации «Микрофинансовой компании Пермского края», привлеченные внебюджетные средства предоставлены предпринимателям края в полном объеме.

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