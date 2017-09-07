Прокуратура проводит новые обыски в компании Pro Imobil

Как сообщил замглавы ведомства, Виталий Бусуйок, новые обыски были инициированы в связи с появлением новых улик, так как накануне 30агентов по продажам дали показания по поводу схемы уклонения от налогов, использовавшейся руководством компании. Если показания подтвердятся компания Pro Imobil может лишиться лицензии, передает realitatea.md.