Прокуратура проводит новые обыски в компании Pro Imobil
Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провели сегодня утром, 7 сентября, новую серию обысков по делу агентства по недвижимости Pro Imobil.
Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провели сегодня утром, 7 сентября, новую серию обысков по делу агентства по недвижимости Pro Imobil.
Как сообщил замглавы ведомства, Виталий Бусуйок, новые обыски были инициированы в связи с появлением новых улик, так как накануне 30агентов по продажам дали показания по поводу схемы уклонения от налогов, использовавшейся руководством компании. Если показания подтвердятся компания Pro Imobil может лишиться лицензии, передает realitatea.md.
Напомним, в конце августа прокуратура задержала двоих сотрудников компании. Поданным следствия, в компании неофициально работали 80 человек, средняя зарплата которых была 2,7тыс. ежемесячно. Эти деньги не были отражены в бухгалтерских отчетах.