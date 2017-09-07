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12:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области в июне увеличилась средняя заработная плата

Доходы местных жителей увеличились на 6,3%

Среднемесячная заработная плата за июнь 2017 года в крупных, средних и малых организациях Волгоградской области составила 29 685 рублей — Волгоградстат.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, зарплата увеличилась по сравнению с маем 2017 года на 4,6%, по сравнению с июнем 2016 года — на 6,3%. За первое полугодие текущего года она составила 27 369 рублей и увеличилась по сравнению с январем-июнем 2016 года на 5,6%.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась по отношению к июню 2016 года на 1,8%, по сравнению с маем 2017 года — на 4,1%, с январем-июнем 2016 года — на 1,3%», — отметили в Волгоградстате. Добавим, что местные жители регулярно жалуются на то, что исследования аналитиков расходятся с реальным положением дел. На деле большая часть волгоградцев получает в среднем 15 000 рублей.

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