В Волгоградской области в июне увеличилась средняя заработная плата

Среднемесячная заработная плата за июнь 2017 года в крупных, средних и малых организациях Волгоградской области составила 29 685 рублей — Волгоградстат.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, зарплата увеличилась по сравнению с маем 2017 года на 4,6%, по сравнению с июнем 2016 года — на 6,3%. За первое полугодие текущего года она составила 27 369 рублей и увеличилась по сравнению с январем-июнем 2016 года на 5,6%.