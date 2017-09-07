На омских дорогах появится новая пластиковая разметка
Восемь улиц областного центра получат новшество в виде пластика.
Восемь улиц областного центра получат новшество в виде пластика.
В Омске начали наносить разметку пластиком, сообщает городская администрация. При этом применяются две разные технологии — нанесение разметки холодным пластиком и термопластиком с применением световозвращающих стеклошариков.
«В муниципальный контракт включены восемь улиц: Нефтезаводская, Дианова, Хмельницкого, Масленникова, 7-я Северная, Интернациональная, Думская и Гагарина», — рассказали в департаменте транспорта. Во избежание пробок в департаменте решили наносить разметку на наиболее загруженных участках