На омских дорогах появится новая пластиковая разметка

В Омске начали наносить разметку пластиком, сообщает городская администрация. При этом применяются две разные технологии — нанесение разметки холодным пластиком и термопластиком с применением световозвращающих стеклошариков.

«В муниципальный контракт включены восемь улиц: Нефтезаводская, Дианова, Хмельницкого, Масленникова, 7-я Северная, Интернациональная, Думская и Гагарина», — рассказали в департаменте транспорта. Во избежание пробок в департаменте решили наносить разметку на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети города ночью. Согласно требованиям ГОСТ, разметку можно наносить при температуре не ниже +10°С и влажности воздуха не более 85%. Сейчас работы выполняются на улицах Масленникова и Думской.