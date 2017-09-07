Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Почему натуральное — не значит полезное
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Тиньков попросил информацию о ДТП, где Дуров сбил человека
Порошенко сказал, что может стать прорывом в конфликте в Донбассе
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Муж Глюкозы высказался по поводу ее обнаженных фото – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10Акупунктура для собак и кошек
13:08 (мск), источник: АиФ Омск

На омских дорогах появится новая пластиковая разметка

Восемь улиц областного центра получат новшество в виде пластика.

В Омске начали наносить разметку пластиком, сообщает городская администрация. При этом применяются две разные технологии — нанесение разметки холодным пластиком и термопластиком с применением световозвращающих стеклошариков.

«В муниципальный контракт включены восемь улиц: Нефтезаводская, Дианова, Хмельницкого, Масленникова, 7-я Северная, Интернациональная, Думская и Гагарина», — рассказали в департаменте транспорта. Во избежание пробок в департаменте решили наносить разметку на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети города ночью. Согласно требованиям ГОСТ, разметку можно наносить при температуре не ниже +10°С и влажности воздуха не более 85%. Сейчас работы выполняются на улицах Масленникова и Думской.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Не прыгай. Ребенка, стоявшего на подоконнике, спасли прохожие
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Семенович и Домогаров закрутят роман в новом фильме Звезды снимаются вместе в очередном проекте Дмитрия Астрахана
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Алсу призналась, почему скрывает сына Певица рассказала о непростом характере маленького наследника.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь