Суд признал банкротом челябинскую сеть аптек «Классика»

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом компанию «Аптека “Классика” ЧЛ» — долги фирмы превысили 230 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Из материалов суда следует, что компания самостоятельно обратилась в суд с заявлением о банкротстве. Представители фирмы сообщили, что аптека не собирается вести хозяйственную деятельность, а юрлицо ликвидируется.

Кредиторская задолженность челябинской «Классики» превысила 230 млн рублей, счета компании заморожены. В общей сложности аптечная сеть задолжала работникам 587 млн, поставщикам — 735 млн, а налоговой — около 80 млн рублей. Даже если продать имущество, принадлежащее компании, этих средств не хватит для покрытия долгов.

Суд пришел к выводу, что «Аптека “Классика” ЧЛ» не сможет рассчитаться с кредиторами самостоятельно, и вынес решение о признании компании банкротом. В фирме введено конкурсное производство на четыре месяца.

Напомним, первая «Классика» открылась в Ленинском районе Челябинска в 1995 году. Со временем компания разрослась и открыла филиалы не только на Южном Урале, но и в соседней Свердловской области. Для этого было создано отдельное юрлицо — «Аптека “Классика” ЕК». Эта компания также просит суд признать себя банкротом, но материалы, поступившие в арбитраж, отклоняются для устранения недочетов.