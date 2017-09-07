Жители 65 домов в микрорайоне Владимирский получат первую «прямую» квитанцию за тепло

При этом сбором платежей за текущий ремонт, вывоз мусора и благоустройство придомовых территорий продолжает заниматься управляющая компания.
Квитанции за услуги теплоснабжения выставлены официальным биллинговым агентом ОАО «КРЦ-Прикамье» — за август 2017 г. Ввиду того, что УК вразрез интересам жителей не передала в ресурсоснабжающую организацию показания приборов учета, в расчетах возможны коррективы, которые будут устранены в сентябре.
Энергетики призывают жителей Владимирского, чьи дома обслуживает ООО УК «ЖИЛСЕРВИС», внимательно изучать платежные документы и указанные в них реквизиты. Легитимными квитанциями по оплате отопления и горячей воды являются только платежки, выставленные от имени поставщика энергоресурса — ООО «ПСК».
В компании обращают внимание граждан: договор теплоснабжения с УК «ЖИЛСЕРВИС» расторгнут с 1 августа 2017 г. ввиду многомиллионных долгов за тепловую энергию — 84,5 млн рублей. Такой шаг предусмотрено законом, и сейчас УК-должник не имеет права вести сбор платежей жителей за теплоресурсы. По фактам обнаружения «двойных» квитанций следует сообщать в правоохранительные органы.
Директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков отмечает, что в переходный период для жителей Владимирского организован комплекс мер по информированию о порядке прямых расчетов за теплоресурсы: «Все актуальные для жителей вопросы обсуждались на встречах энергетиков и актива населения в июле-августе, вся информация распространяется непосредственно в жилых домах. Сегодня жители Владимирского имеют реальную возможность платить за энергоресурсы напрямую и обезопасить себя от злоупотреблений со стороны УК».
По всем вопросам относительно расчетов за теплоресурсы можно обращаться в клиентский отдел Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по тел. 243−67−20. Для жителей также работает «горячая» линия: 8−800−700−1846.