Жители 65 домов в микрорайоне Владимирский получат первую «прямую» квитанцию за тепло

При этом сбором платежей за текущий ремонт, вывоз мусора и благоустройство придомовых территорий продолжает заниматься управляющая компания.

Квитанции за услуги теплоснабжения выставлены официальным биллинговым агентом ОАО «КРЦ-Прикамье» — за август 2017 г. Ввиду того, что УК вразрез интересам жителей не передала в ресурсоснабжающую организацию показания приборов учета, в расчетах возможны коррективы, которые будут устранены в сентябре.



Энергетики призывают жителей Владимирского, чьи дома обслуживает ООО УК «ЖИЛСЕРВИС», внимательно изучать платежные документы и указанные в них реквизиты. Легитимными квитанциями по оплате отопления и горячей воды являются только платежки, выставленные от имени поставщика энергоресурса — ООО «ПСК».



В компании обращают внимание граждан: договор теплоснабжения с УК «ЖИЛСЕРВИС» расторгнут с 1 августа 2017 г. ввиду многомиллионных долгов за тепловую энергию — 84,5 млн рублей. Такой шаг предусмотрено законом, и сейчас УК-должник не имеет права вести сбор платежей жителей за теплоресурсы. По фактам обнаружения «двойных» квитанций следует сообщать в правоохранительные органы.