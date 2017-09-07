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13:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области зафиксировали юбилейный очаг чумы свиней

В Омской области выявили 30-й очаг африканской чумы свиней, которая бушует в регионе уже почти два месяца.

Новый очаг появился в селе Никольское Тюкалинского района, где вирус обнаружили у свиней сразу в двух хозяйствах, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Вследствие очередной вспышки заболевания в Никольском и окружающих его населенных пунктах, которые попадают в первую угрожаемую зону, будут ликвидированы все свиньи. Всего почти за два месяца в Омской области зафиксировали очаги свиной чумы в 11 районах и Омске. Взамен отобранных свиней сельчанам предлагают получить денежные компенсации и потратить их на птиц, бычков и телок.

Однако, многие фермеры не верят в чуму, считая ее придуманным заболеванием, а оттого дополнительно еще и облагаются штрафами за попытки скрыть и спасти животных. Похожего мнения придерживаются некоторые эксперты, которые считают, что чума стала следствием войны крупных свиноводческих корпораций.

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