В Омской области зафиксировали юбилейный очаг чумы свиней

Вследствие очередной вспышки заболевания в Никольском и окружающих его населенных пунктах, которые попадают в первую угрожаемую зону, будут ликвидированы все свиньи. Всего почти за два месяца в Омской области зафиксировали очаги свиной чумы в 11 районах и Омске. Взамен отобранных свиней сельчанам предлагают получить денежные компенсации и потратить их на птиц, бычков и телок.