В Омской области зафиксировали юбилейный очаг чумы свиней
В Омской области выявили 30-й очаг африканской чумы свиней, которая бушует в регионе уже почти два месяца.
В Омской области выявили 30-й очаг африканской чумы свиней, которая бушует в регионе уже почти два месяца.
Новый очаг появился в селе Никольское Тюкалинского района, где вирус обнаружили у свиней сразу в двух хозяйствах, сообщила
Вследствие очередной вспышки заболевания в Никольском и окружающих его населенных пунктах, которые попадают в первую угрожаемую зону, будут ликвидированы все свиньи. Всего почти за два месяца в Омской области зафиксировали очаги свиной чумы в 11 районах и Омске. Взамен отобранных свиней сельчанам предлагают получить денежные компенсации и потратить их на птиц, бычков и телок.
Однако, многие фермеры не верят в чуму, считая ее придуманным заболеванием, а оттого дополнительно еще и облагаются штрафами за попытки скрыть и спасти животных. Похожего мнения придерживаются некоторые эксперты, которые считают, что чума стала следствием войны крупных свиноводческих корпораций.