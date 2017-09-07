В Волгоградской области создается производство замороженной овощной продукции

Александр Лозовицкий рассказал участникам совещания о преимуществах такого подхода и о том, что данный процесс в области уже начался: «Нашему предприятию в этом году исполнилось 26 лет и уже 10 лет оно занимается переработкой овощей. Мы закупаем сырье у волгоградских фермеров. И постепенно, вокруг нас сформировалась своя группа сельхозпроизводителей. Фермерам выгодно такое сотрудничество, в нашем лице они имеют гарантированного покупателя с четкой, заранее объявленной ценой на продукцию. Мы заключаем с фермерами договора, поставляем удобрения и семена. В результате наше производство обеспечено качественной овощной продукцией».