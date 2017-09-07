В Волгоградской области создается производство замороженной овощной продукции
Уже в следующем году в Волгоградской области на прилавках магазинов появится замороженная овощная продукция местного производства.
Уже в следующем году в Волгоградской области на прилавках магазинов появится замороженная овощная продукция местного производства.
Об этом 6 сентября губернатору Андрею Бочарову сообщил учредитель ООО МСФ «Аксай» — компании реализующей данный инвестиционный проект на территории Городищенского района Александр Лозовицкий.
Напомним, что накануне в Ленинском районе глава региона провел выездное рабочее совещание, посвященное развитию сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности. В ходе совещания глава региона поставил задачу по созданию сельхозкооперативов на базе перерабатывающих предприятий.
Александр Лозовицкий рассказал участникам совещания о преимуществах такого подхода и о том, что данный процесс в области уже начался: «Нашему предприятию в этом году исполнилось 26 лет и уже 10 лет оно занимается переработкой овощей. Мы закупаем сырье у волгоградских фермеров. И постепенно, вокруг нас сформировалась своя группа сельхозпроизводителей. Фермерам выгодно такое сотрудничество, в нашем лице они имеют гарантированного покупателя с четкой, заранее объявленной ценой на продукцию. Мы заключаем с фермерами договора, поставляем удобрения и семена. В результате наше производство обеспечено качественной овощной продукцией».
— В прошлом году было принято решение создать кооператив на территории Городищенского района. В него вошли десять фермерских хозяйств. Мы получили областной грант на развитие кооператива и построили линию заморозки. В ближайшее время приобретем оборудование по резке и мойке овощей. И уже в следующем году замороженные овощи волгоградского производства появятся на прилавках магазинов, — доложил предприниматель.