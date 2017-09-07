В Челябинской области признан незаконным контракт по строительству дорог на 203 млн рублей
Документ был подписан без проведения торгов, возбуждены административные дела.
Документ был подписан без проведения торгов, возбуждены административные дела.
ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) признало незаконным контракт по строительству дорог на 203 млн рублей, который заключили власти Троицкого района. Об этом сообщили в четверг в
«Седьмого сентября Челябинское УФАС России признало управление
Там добавили, что проверка проводилась по запросу депутата Госдумы. В отношении нарушителей будут возбуждены административные дела.