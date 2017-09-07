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14:22 (мск), источник: Uralpress.ru

Копейск отстает по подготовке к отопительному сезону

Челябинская область на сегодняшний день на 93% готова к отопительному сезону. В отстающих оказался только Копейск, он завершил подготовку на 84%.

Выявленные технические проблемы устраняются, и к началу отопительного периода система теплоснабжения будет полностью готова к работе. Об этом заместителю губернатора Челябинской области Сергею Шалю доложил замминистра строительства и инфраструктуры Иван Белавкин.

По словам Ивана Белавкина, готовность региона к отопительному сезону сопоставима с соответствующим периодом прошлого года. В отдельных территориях эти показатели выше. Так, например, Еманжелинский район отчитался о стопроцентной готовности к сезону. В Челябинске и Южноуральском районе процент готовности к зиме составляет 97%.

«Ситуация находятся на контроле губернатора Бориса Дубровского и Правительства области, — отметил Сергей Шаль. — По его распоряжению из областного бюджета на модернизацию объектов ЖКХ и подготовку к отопительному сезону выделено 500 миллионов рублей. Еще 725 миллионов рублей добавили муниципальные образования и предприятия ЖКХ».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, для снижения вероятности аварий и повышения оперативности их ликвидации во всех муниципальных образованиях запланировано проведение противоаварийных тренировок и формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов. Дополнительно к муниципальному и областному аварийным запасам планируется дополнительный фонд материалов и оборудования на сумму около 80 миллионов рублей. Средства будут выделяться предприятиями ЖКХ и местными бюджетами.

В случае возникновения внештатных ситуаций в области готовы к эксплуатации 4 передвижные котельные, 121 передвижная электростанция и 10 комплектных трансформаторных подстанций.

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