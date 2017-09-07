На набережной завершили укладку покрытия из гранитных плит
Реконструкция участка набережной от Кафедральной площади до Коммунального моста ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Реконструкция участка набережной от Кафедральной площади до Коммунального моста ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В Перми продолжаются работы по реконструкции набережной Камы. Подрядчик завершил монтаж основания променада, уложил гранитное покрытие, установил борт и смонтировал водоотводный лоток. Специалисты использовали
Кроме того, ведется ремонт пешеходного перехода с улицы Попова. Так, для нового лестничного марша выполнено устройство фундаментов из буронабивных свай, железобетонных парапетов и лестничных маршей на всем протяжении. Работы начались по облицовке лестницы гранитом и по установке ограждений вдоль железной дороги.
На набережной также будут оборудованы восемь смотровых балконов, которые откроются уже этой осенью.