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14:32 (мск), источник: Новости Перми

Ремонт проезжей части на городских улицах подходит к завершению

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» уже отремонтированы 18 из 19 запланированных объектов. Общая площадь отремонтированного дорожного полотна в городе превышает 700 тысяч кв. метров.

Благодаря федеральной программе удалось реализовать масштабный ремонт на улицах Спешилова, Промышленная, шоссе Космонавтов, бульваре Гагарина, автодороге Пермь-Сылва.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в работе остается дорога на Чусовской водозабор. Данный объект ремонтируется сверх плана за счет сложившейся экономии при проведении конкурсных процедур.

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За счет средств городского бюджета завершен капитальный ремонт путепровода через шоссе Космонавтов в районе рынка «Гача». Значительная часть работ выполнена и на Северной дамбе — полностью переустроены подземные коммуникации, уложен выравнивающий слой асфальтового покрытия, смонтирована контактная сеть для электротранспорта и рельсошпальная решетка, что позволило 1 сентября запустить электротранспорт. Продолжаются работы по восстановлению тротуаров, укреплению откосов.

Реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибом также идет по графику. Комплекс работ предусматривает строительство нового железнодорожного путепровода, который позволит расширить проезжую часть для автотранспорта. Уже смонтированы балки пролетных строений путепровода. Параллельно на участке от улицы Васильева до улицы 4-я Ферма ведется прокладка подземных коммуникаций, которые необходимы для будущей реконструкции и расширения проезжей части. Работы рассчитаны на два года — завершить объект планируется в конце 2018 года.

Строительство качественно новой транспортной развязки позволит ликвидировать одно из наиболее «узких» мест в системе городских транспортных коммуникаций и обеспечить беспрепятственный и безопасный выезд на федеральную трассу.

Реконструкция стала возможна благодаря большому объему софинасирования проекта из краевого дорожного фонда.

Ремонт ведется синхронно с краевыми властями, которые ремонтируют смежные участки. Краевые власти реконструируют участок трассы Пермь-Екатеринбург, городская администрация в свою очередь подключилась к объекту на территории Перми, начав реконструкцию развязки улицы Героев Хасана с Транссибом.

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