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14:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэрия Перми отказалась отменять «вековой» аукцион

Администрация Перми не станет отменять аукционы на городские маршруты, проведение которых может затянуться на годы.

«На данном этапе, нет законных оснований останавливать аукцион или менять его формат. В России есть практика проведения подобных аукционов, где минимальная цена составляет — 1 рубль. Аукцион проводится в рамках действующего законодательства, согласно федеральному закону № 44-ФЗ» — заявили «Ъ» в мэрии. Ранее остановить данные маршруты попросили перевозчики.

Аукцион на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемому тарифу города Перми стартовал 4 сентября.

Выставлен контракт для работы на двух автобусных маршрутах: № 46 («Драмтеатр — Северное кладбище») и № 60 («Детский дом культуры им. Кирова — Комсомольская площадь»). За годовой объем работы на маршруте департамент дорог и транспорта (ДДиТ) предлагал 1 руб. Это начальная (максимальная) цена контракта.

Аукцион проводится на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Шаг аукциона составляет 5 копеек и 8 участников уже третьи сутки торгуются. На утро 7 сентября предложение по цене контракта достигло 100 руб. Такую сумму предлагает сегодня перевозчик за право работы на маршруте. Максимальный предел торгов — 100 млн руб. По расчетам перевозчиков, до него они будут торговаться до 120 лет.

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