Мэрия Перми отказалась отменять «вековой» аукцион

«На данном этапе, нет законных оснований останавливать аукцион или менять его формат. В России есть практика проведения подобных аукционов, где минимальная цена составляет — 1 рубль. Аукцион проводится в рамках действующего законодательства, согласно федеральному закону № 44-ФЗ» — заявили «Ъ» в мэрии. Ранее остановить данные маршруты попросили перевозчики. Аукцион на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемому тарифу города Перми стартовал 4 сентября.

Выставлен контракт для работы на двух автобусных маршрутах: № 46 («Драмтеатр — Северное кладбище») и № 60 («Детский дом культуры им. Кирова — Комсомольская площадь»). За годовой объем работы на маршруте департамент дорог и транспорта (ДДиТ) предлагал 1 руб. Это начальная (максимальная) цена контракта.



Аукцион проводится на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Шаг аукциона составляет 5 копеек и 8 участников уже третьи сутки торгуются. На утро 7 сентября предложение по цене контракта достигло 100 руб. Такую сумму предлагает сегодня перевозчик за право работы на маршруте. Максимальный предел торгов — 100 млн руб. По расчетам перевозчиков, до него они будут торговаться до 120 лет.