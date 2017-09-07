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14:30 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара упал ниже 57 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 57 руб. впервые с 14 июня на фоне растущей нефти и сохраняющегося спроса мировых инвесторов на рисковые активы.

ЦБ: $ 57.1411   -0.20 € 68.2436   -0.17 ММВБ: $ 56.9575   -0.39 € 68.1825   -0.24
Источник: Reuters

Курс доллара составил 56,97 руб./$1 в 13:39 мск, что на 38 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,25 руб./EUR1, снизившись на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 28,5 копейки — до 62,05 руб.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рост валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 7 сентября связан, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,54%, до $54,49 за баррель.

Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает сохраняющийся спрос мировых инвесторов на рисковые активы в условиях локального снижения геополитических рисков вокруг Северной Кореи.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Альфир Сабиров
Хоть понимали бы "патриотически" настроенные люди, что крепкий курс доллара очень губителен для российского производителя.
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