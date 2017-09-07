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14:56 (мск), источник: Newslab.ru

Автотранспортные предприятия Красноярска ждет оптимизация

В краевом центре появится единое левобережное муниципальное учреждение.

Источник: РИА "Новости"

Два автотранспортных предприятия Красноярска объединят в одно, сообщили в пресс-службе городской администрации. Оптимизацию проведут для повышения эффективности деятельности.

В Красноярске работали три таких пассажирских предприятия: МП «КПАТП — 2», МП «КПАТП -5», МП «КПАТП — 7». В рамках оптимизации МП «КПАТП-2» присоединят к МП «КПАТП-5». Таким образом, в краевом центре появится единое левобережное муниципальное предприятие.

Как пояснили в мэрии, благодаря слиянию произойдет сокращение административно-управленческого аппарата. Все права и обязанности присоединяемого предприятия переходят к МП «КПАТП-5», как и все обслуживаемые им маршруты.

Сокращения количества маршрутов, транспортных единиц, а также доли муниципального пассажирского транспорта не произойдёт. После проведения процедуры оптимизации муниципальное предприятие № 5 будет обслуживать 11 маршрутов (с учётом маршрутов МП «КПАТП-2»). Ежедневный выпуск на линию составит 126 автобусов.

Предприятие, обслуживающее преимущественно маршруты правобережья, МП КПАТП-7 сохранится. Его максимальный ежедневный выпуск составляет 120 автобусов, которые осуществляют перевозку пассажиров по 15 маршрутам (с учётом дачных).

«Оптимизируя работу муниципальных пассажирских предприятий, мы создаём 2 муниципальных автотранспортных предприятия, которые территориально обслуживают маршруты, проходящие по левому берегу — это МП КПАТП-5, и, соответственно, МП КПАТП-7 — маршруты правобережья. Оптимизация позволит сохранить количество муниципального транспорта на маршрутах города, высвободить неиспользуемые производственные площади и сократить административный аппарат, как и расходы на его содержание», — рассказал заместитель главы города, руководитель департамента транспорта Игорь Ким.

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