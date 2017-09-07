Пермяки задолжали более 1,3 млрд рублей за воду
Больше всего ООО «Новогор-Прикамье» должны ресурсоснабжающие управляющие организации и ТСЖ. Они не заплатили более 700 млн рублей.
Больше всего ООО «Новогор-Прикамье» должны ресурсоснабжающие управляющие организации и ТСЖ. Они не заплатили более 700 млн рублей.
По состоянию на 1 сентября 2017 года долг пермяков перед ООО «Новогор-Прикамье» составляет более 1,3 млрд рублей. Ресурсоснабжающие организации и ТСЖ должны почти 730 млн рублей, а потребители, которые расплачиваются напрямую с ресурсоснабжающей организацией, не заплатили более 235 млн рублей.
Как отмечает
Ограничение водоотведения проходит дистанционно через технический этаж или крышу многоквартирного дома. Сотрудники подрядной организации, используя комплекс специального оборудования, при помощи антивандальной заглушки ограничивают отвод стоков из отдельно взятой квартиры. Снять её самостоятельно практически невозможно.