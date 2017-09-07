Пермяки задолжали более 1,3 млрд рублей за воду

По состоянию на 1 сентября 2017 года долг пермяков перед ООО «Новогор-Прикамье» составляет более 1,3 млрд рублей. Ресурсоснабжающие организации и ТСЖ должны почти 730 млн рублей, а потребители, которые расплачиваются напрямую с ресурсоснабжающей организацией, не заплатили более 235 млн рублей.



Как отмечает пресс-служба «Новогора», одним из наиболее действенных способов взыскания долгов потребителей, является ограничение услуги водоотведения.



Ограничение водоотведения проходит дистанционно через технический этаж или крышу многоквартирного дома. Сотрудники подрядной организации, используя комплекс специального оборудования, при помощи антивандальной заглушки ограничивают отвод стоков из отдельно взятой квартиры. Снять её самостоятельно практически невозможно.