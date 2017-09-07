В Уфе в выходные ярмарки пройдут в пяти районах

Как сообщили в администрации, 9 сентября уфимцев и гостей города ждут на следующих площадках:

На ярмарках свою продукцию реализуют республиканские плодопитомники и сельхозтоваропроизводители. Учитывая теплый период года, на сельскохозяйственной ярмарке запрещается продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без холодильников, отметили в Управлении торговли.