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14:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в выходные ярмарки пройдут в пяти районах

УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в ближайшие выходные сельскохозяйственные ярмарки состоятся в пяти районах.

Как сообщили в администрации, 9 сентября уфимцев и гостей города ждут на следующих площадках:

  • Демский район — на участке автодороги по ул. Правды от ул. Ухтомского до ул. М. Джалиля;.
  • Калининский район — на площади перед ДК «Моторостроитель»;.
  • Октябрьский район — на площади перед Дворцом спорта;.
  • Советский район — на центральной аллее парка им. И. Якутова.
  • В Орджоникидзевском районе ярмарка пройдет 9 и 10 сентября на площади у ДК имени Орджоникидзе.

На ярмарках свою продукцию реализуют республиканские плодопитомники и сельхозтоваропроизводители. Учитывая теплый период года, на сельскохозяйственной ярмарке запрещается продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без холодильников, отметили в Управлении торговли.

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