В Уфе в выходные ярмарки пройдут в пяти районах
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в ближайшие выходные сельскохозяйственные ярмарки состоятся в пяти районах.
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в ближайшие выходные сельскохозяйственные ярмарки состоятся в пяти районах.
Как сообщили в администрации, 9 сентября уфимцев и гостей города ждут на следующих площадках:
На ярмарках свою продукцию реализуют республиканские плодопитомники и сельхозтоваропроизводители. Учитывая теплый период года, на сельскохозяйственной ярмарке запрещается продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без холодильников, отметили в Управлении торговли.