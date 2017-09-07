Свердловские власти запустили проект по строительству школ с использованием ГЧП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области запустило проект по строительству школ с использованием механизма государственно-частного партнерства. Об этом в четверг сообщили в департаменте информации региона.

Там пояснили, что строительство школ в регионе будет вестись на частные инвестиции, а их возврат будет осуществляться после ввода объектов в эксплуатацию.

«Государство при таком подходе получает возможность в рамках одного бюджетного периода построить большее количество объектов, — уточнили в департаменте. — Правительство Свердловской области по поручению Евгения Куйвашева (врио губернатора) создало рабочую группу по вопросам строительства зданий общеобразовательных учреждений с применением механизмов государственно-частного партнерства. Подобрать пилотные территории для реализации проекта региональному Министерству инвестиций и развития поручил первый вице-губернатор Алексей Орлов».

Ранее ТАСС сообщал, что врио губернатора Евгений Куйвашев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведем, сообщил о создании 4,8 тыс. новых учебных мест — за счет реконструкции и строительства новых школ. Куйвашев подчеркнул, что в регионе «усиленно проводится реконструкция в малых и средних городах Свердловской области». Врио губернатора отметил, что Свердловская область подала заявку на участие в федеральной программе на 2018 год, в рамках реализации которой должно одновременно начаться строительство 12 школ.

По словам Куйвашева, сейчас региональные власти ищут инвесторов для проектов государственно-частного партнерства для строительства школ.