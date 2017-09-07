Назаров пообещал 500 миллионов на тротуары

Сегодня, 7 сентября, на форуме «Единой России» выступил губернатор Омской области Виктор Назаров произнес вступительную речь. Помимо общих фраз, он сделал важное заявление. Глава региона пообещал 500 миллионов на городские тротуары.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Я позитивно оцениваю подготовку к выборам. Городу нужны перемены. Если вас выберут, с 11 сентября нужно приступить к реализации наказов избирателей.

Мы начинали благоустройство дворов с 80 миллионов, закончили 300 миллионами. Все партии самоустранились и ждут, что же мы сделаем. К сожалению, ни одна из партий не внесла свои предложения. К миллиарду на дороги мы выделим еще 500 миллионов рублей на тротуары.