Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев- сми
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Водитель Улюкаева рассказал о содержимом корзинки от Сечина
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Новый украинский закон возмутил Венгрию
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка поразил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы высказался по поводу ее обнаженных фото – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8В Индии простились с Ганешей
15:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Белорецком районе Башкирии активно ведется капитальный ремонт дорог

УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. «Вопрос ремонта и реконструкции дорог является одним из приоритетных для администрации Белорецкого района, — сказал в беседе с корреспондентом агентства “Башинфом” глава района Владислав Миронов. — Быстро решить все накопившиеся проблемы сложно, и все же за последние годы в этом направлении проделана огромная работа. Только в текущем году на капитальный ремонт дорог Белорецка направлено более 100 миллионов рублей».

Как признался глава районной администрации, муниципальные власти стремятся к тому, чтобы самые лучшие дороги республики были в Белорецке.

«Мы должны себя позиционировать как красивый, туристический город, куда приезжают отдыхать туристы со всей России и не только. Они оценивают Белорецк прежде всего по качеству его дорог. Дороги — это лицо любой территории», — считает Владислав Миронов.

Достаточно серьезную помощь в решении этого вопроса оказывает руководство Башкортостана. Так, значительные средства были направлены на капитальный ремонт дороги Уфа — Белорецк, который в этом году будет полностью завершен. Отремонтируют порядка 36 км, в том числе на примыкании к самому Белорецку.

Горожане позитивно реагируют на перемены и с пониманием относятся к тому, что иногда тот или иной участок дороги закрывают на ремонт.

«Это делают для нашего же блага, — говорит белоречанка Руфина Сергеева. — Как мы радовались, когда построили объездную дорогу вокруг Белорецка».

Действительно, введенная в 2015 году магистраль позволила перенаправить основной поток машин на Учалы, Магнитогорск и Уфу, минуя Белорецк, что значительно разгрузило внутригородские дороги и улучшило экологическую обстановку в городе. На строительство этой дороги из федерального бюджета было выделено почти 410 млн рублей. Сегодня это дает возможность приводить в соответствие дороги Белорецка, которые были разрушены, находились в неприглядном состоянии.

«Мы не собираемся уменьшать общее финансирование и в дальнейшем. Это порядка 100 миллионов рублей ежегодно. Работы продолжаются», — сказал Владислав Миронов.

Глава администрации подчеркивает, в ремонте дорог важен комплексный подход, «приводить в порядок надо всё от и до, не распыляя средства».

«Пешеходные зоны, тротуары, остановки, уличное освещение — всё это должно быть приведено в порядок, чтобы капитально сделать и больше не возвращаться на эту улицу, — отметил он. — При ремонте пешеходных зон соблюдаются все условия безбарьерной среды. Дорожки выполняются на одном уровне, что позволяет беспрепятственно передвигаться людям с ограниченными возможностями».

Также глава администрации сказал, что при реконструкции дорог ямочный ремонт не приветствуется.

«Это неэффективное направление денег, потому что данная мера — временная. Она не решает кардинально проблему», — убежден Владислав Миронов.

Глава района сказал, что за последние три-четыре года центральные улицы Белорецка полностью капитально отремонтированы, сейчас работы идут на выездах из города. Планируется, что в ближайшие два-три года все внутригородские дороги будут приведены в порядок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
Напавший на учительницу в Ивантеевке школьник попросил прощения
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Курс доллара упал ниже 57 рублей
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Семенович и Домогаров закрутят роман в новом фильме Звезды снимаются вместе в очередном проекте Дмитрия Астрахана
Недвижимость
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Алсу призналась, почему скрывает сына Певица рассказала о непростом характере маленького наследника.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь