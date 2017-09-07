В Белорецком районе Башкирии активно ведется капитальный ремонт дорог

Как признался глава районной администрации, муниципальные власти стремятся к тому, чтобы самые лучшие дороги республики были в Белорецке.

«Мы должны себя позиционировать как красивый, туристический город, куда приезжают отдыхать туристы со всей России и не только. Они оценивают Белорецк прежде всего по качеству его дорог. Дороги — это лицо любой территории», — считает Владислав Миронов.

Достаточно серьезную помощь в решении этого вопроса оказывает руководство Башкортостана. Так, значительные средства были направлены на капитальный ремонт дороги Уфа — Белорецк, который в этом году будет полностью завершен. Отремонтируют порядка 36 км, в том числе на примыкании к самому Белорецку.

Горожане позитивно реагируют на перемены и с пониманием относятся к тому, что иногда тот или иной участок дороги закрывают на ремонт.

«Это делают для нашего же блага, — говорит белоречанка Руфина Сергеева. — Как мы радовались, когда построили объездную дорогу вокруг Белорецка».

Действительно, введенная в 2015 году магистраль позволила перенаправить основной поток машин на Учалы, Магнитогорск и Уфу, минуя Белорецк, что значительно разгрузило внутригородские дороги и улучшило экологическую обстановку в городе. На строительство этой дороги из федерального бюджета было выделено почти 410 млн рублей. Сегодня это дает возможность приводить в соответствие дороги Белорецка, которые были разрушены, находились в неприглядном состоянии.

«Мы не собираемся уменьшать общее финансирование и в дальнейшем. Это порядка 100 миллионов рублей ежегодно. Работы продолжаются», — сказал Владислав Миронов.

Глава администрации подчеркивает, в ремонте дорог важен комплексный подход, «приводить в порядок надо всё от и до, не распыляя средства».

«Пешеходные зоны, тротуары, остановки, уличное освещение — всё это должно быть приведено в порядок, чтобы капитально сделать и больше не возвращаться на эту улицу, — отметил он. — При ремонте пешеходных зон соблюдаются все условия безбарьерной среды. Дорожки выполняются на одном уровне, что позволяет беспрепятственно передвигаться людям с ограниченными возможностями».

Также глава администрации сказал, что при реконструкции дорог ямочный ремонт не приветствуется.

«Это неэффективное направление денег, потому что данная мера — временная. Она не решает кардинально проблему», — убежден Владислав Миронов.