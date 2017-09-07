Сармановский район вышел в лидеры Татарстана по намолоту зерна

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(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Сармановском районе Татарстана собрано 157 тыс. т зерна при средней урожайности 46,8 центнера с га. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия района Альберт Шарипов.

По информации Минсельхозпрода РТ, на 6 августа в Татарстане намолочено более 4 млн т зерна. Лидером по намолоту стал Сармановский район.

По словам собеседника агентства, в районе планируется убрать 44,3 тыс. га площадей. На сегодня убрано около 36 тыс. га.

«Более 40 процентов зернового клина составляют озимые. В нынешнем году погода благоприятствовала, дожди были своевременны. Уборочные работы мы начали в августе. Трудностей не испытывали, работаем по плану. Комбайнов хватает. Конечно, они ломаются, но мы тут же их ремонтируем. Сейчас, когда бывают дожди, уборочные работы приостанавливаем», — рассказал Альберт Шарипов.