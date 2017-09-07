Оборот печатной продукции в Воронежской области вырос вдвое за 2 года

Роста удалось достичь благодаря программе модернизации газетных сетей, которая реализуется в регионе с 2015 года. Обьем продаж книг за два года вырос в пять раз.
Субсидии на возмещение части затрат на строительство современных павильонов прессы выделяют из облбюджета. С 2015 года количество таких павильонов в Воронежской области достигло 10. В августе 2017 года открылось два новых павильона: в Воронеже на улице Пушкинская, а также в Лискинском районе, где до конца года построят еще четыре киоска современного голландского типа. В сентябре интерактивный павильон откроется в Борисоглебске.
Программа модернизация газетных сетей стартовала в Воронежской области в 2015 году. Владельцев газетных киосков в регионе освободили от арендной платы в обмен на модернизацию газетных сетей до 2019 года. По словам Ильи Сахарова, с 2015 года в регионе модернизировали 60 газетных киосков.
Первый интерактивный павильон прессы открылся в Воронеже в мае 2016 года на перекрестке улиц Плехановской и Кольцовской. Второй интерактивный павильон прессы ввела компания «Сегодня-Пресс-Воронеж» у дома № 7 на улице Владимира Невского в июне 2016 года. В киосках нового поколения предусмотрены более просторное рабочее место для продавца и огромные витрины, на которых возможно одновременное размещение большого количества газет и журналов с хорошим обзором для покупателей.
За поддержку и развитие розничного распространения печатных изданий Воронежская гордума получила благодарность Минкомсвязи России.