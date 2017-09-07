Оборот печатной продукции в Воронежской области вырос вдвое за 2 года

Субсидии на возмещение части затрат на строительство современных павильонов прессы выделяют из облбюджета. С 2015 года количество таких павильонов в Воронежской области достигло 10. В августе 2017 года открылось два новых павильона: в Воронеже на улице Пушкинская, а также в Лискинском районе, где до конца года построят еще четыре киоска современного голландского типа. В сентябре интерактивный павильон откроется в Борисоглебске.



Программа модернизация газетных сетей стартовала в Воронежской области в 2015 году. Владельцев газетных киосков в регионе освободили от арендной платы в обмен на модернизацию газетных сетей до 2019 года. По словам Ильи Сахарова, с 2015 года в регионе модернизировали 60 газетных киосков.