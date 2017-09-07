Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Финал «золотой» свадьбы: К чему привела проверка судьи Хахалевой
Порошенко решил превратить Крым в «неподъемное бремя» для России
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев- СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Татьяна Васильева ответила на претензии экс-невестки - СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
15:14 (мск)

Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России

Эксперты Hi-Tech Mail.Ru провели мониторинг российских онлайн магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8. Речь идет не об официальных ритейлерах, а о тех, кто постарается ввезти в страну «серые» устройства сразу после старта продаж 22 сентября. Давайте пройдемся по магазинам…

Для тех, кто хочет первым…

Начнем с того, что в прошлые годы продавцы серых iPhone поначалу задирали цены до потолка — специально для тех, кому «надо раньше всех». Сейчас такая ситуация наблюдается только на площадках типа Юлы и Авито. Впрочем, ничего нового:

Пока — не дорого…

При этом на сайтах различных розничных интернет-магазинов цены на устройство весьма демократичные. Скорее всего, продавцы, назначая предварительные цены (почти во всех случая рядом с ценой стоит звездочка со сноской), ориентируются на iPhone 7. Таким образом, оформить предзаказ на iPhone 8 в России можно всего за 56 с небольшим тысяч рублей, верхний порог — 90 тысяч, ничего сверхъестественного.

…дорого будет потом

Понятно, что скорее всего, когда заказанный смартфон пересечет границу с Россией, 56 тысяч превратятся в 156. Если заказчик откажется выкупать устройство по такой цене, его продадут кому-то другому. На удивление, в первые недели продаж охотников покупать новейшее устройство втридорога находится немало. Иначе и предложений таких бы не было.

Официальная цена

Следует сказать, что об официальной цене iPhone 8 ходят самые разные слухи, которые сводятся к тому, что он будет стоить дороже предшественников за счет множества новаторских технологических решений: безрамочного экрана, беспроводной зарядки и ряда других. Согласно слухам, ценовая вилка может находится в диапазоне от $900 до $1400 за самую дешевую и самую дорогую модели соответственно.

В переводе в рубли это дает нам от 52 000 до 81 000 тысяч рублей. Но это цифры без учета налога США, а также потенциальной российской наценки, которая обычно составляет порядка 25% стоимости устройства. Таким образом, ценник устройства в официальной сети продаж будет приближен к ста тысячам рублей, как здесь:

Лучше на Новый год

Какие выводы можно сделать? Во-первых, цены, заявленные при приеме предзаказов, не отражают реального рынка и обязательно вырастут после появление официальных расценок, а также даты выхода на рынок. Если вы решите сделать предзаказ — будьте к этому готовы. Во-вторых, имеет ли смысл сейчас заказывать флагман Apple за 300 тысяч рублей? Это цена выглядит более адекватной с точки зрения рынка, и не адекватной с точки зрения здравого смысла. Подождите пару месяцев и сделайте себе подарок на Новый год — к тому времени цены придут в норму.

Прямую трансляцию презентации новых iPhone 12 сентября в 20.00 по московскому времени смотрите здесь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Алсу призналась, почему скрывает сына Певица рассказала о непростом характере маленького наследника.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь