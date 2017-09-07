Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Эксперты
Эксперты
Для тех, кто хочет первым…
Начнем с того, что в прошлые годы продавцы серых iPhone поначалу задирали цены до потолка — специально для тех, кому «надо раньше всех». Сейчас такая ситуация наблюдается только на площадках типа Юлы и Авито. Впрочем, ничего нового:
Пока — не дорого…
При этом на сайтах различных розничных
…дорого будет потом
Понятно, что скорее всего, когда заказанный смартфон пересечет границу с Россией, 56 тысяч превратятся в 156. Если заказчик откажется выкупать устройство по такой цене, его продадут
Официальная цена
Следует сказать, что об официальной цене iPhone 8 ходят самые разные слухи, которые сводятся к тому, что он будет стоить дороже предшественников за счет множества новаторских технологических решений: безрамочного экрана, беспроводной зарядки и ряда других. Согласно слухам, ценовая вилка может находится в диапазоне от $900 до $1400 за самую дешевую и самую дорогую модели соответственно.
В переводе в рубли это дает нам от 52 000 до 81 000 тысяч рублей. Но это цифры без учета налога США, а также потенциальной российской наценки, которая обычно составляет порядка 25% стоимости устройства. Таким образом, ценник устройства в официальной сети продаж будет приближен к ста тысячам рублей, как здесь:
Лучше на Новый год
Какие выводы можно сделать?
Прямую трансляцию презентации новых iPhone 12 сентября в 20.00 по московскому времени смотрите здесь.