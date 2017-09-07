Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России

Для тех, кто хочет первым…

Начнем с того, что в прошлые годы продавцы серых iPhone поначалу задирали цены до потолка — специально для тех, кому «надо раньше всех». Сейчас такая ситуация наблюдается только на площадках типа Юлы и Авито. Впрочем, ничего нового:

Пока — не дорого…

При этом на сайтах различных розничных интернет-магазинов цены на устройство весьма демократичные. Скорее всего, продавцы, назначая предварительные цены (почти во всех случая рядом с ценой стоит звездочка со сноской), ориентируются на iPhone 7. Таким образом, оформить предзаказ на iPhone 8 в России можно всего за 56 с небольшим тысяч рублей, верхний порог — 90 тысяч, ничего сверхъестественного.

…дорого будет потом

Понятно, что скорее всего, когда заказанный смартфон пересечет границу с Россией, 56 тысяч превратятся в 156. Если заказчик откажется выкупать устройство по такой цене, его продадут кому-то другому. На удивление, в первые недели продаж охотников покупать новейшее устройство втридорога находится немало. Иначе и предложений таких бы не было.

Официальная цена

Следует сказать, что об официальной цене iPhone 8 ходят самые разные слухи, которые сводятся к тому, что он будет стоить дороже предшественников за счет множества новаторских технологических решений: безрамочного экрана, беспроводной зарядки и ряда других. Согласно слухам, ценовая вилка может находится в диапазоне от $900 до $1400 за самую дешевую и самую дорогую модели соответственно.

В переводе в рубли это дает нам от 52 000 до 81 000 тысяч рублей. Но это цифры без учета налога США, а также потенциальной российской наценки, которая обычно составляет порядка 25% стоимости устройства. Таким образом, ценник устройства в официальной сети продаж будет приближен к ста тысячам рублей, как здесь:

Лучше на Новый год

Какие выводы можно сделать? Во-первых, цены, заявленные при приеме предзаказов, не отражают реального рынка и обязательно вырастут после появление официальных расценок, а также даты выхода на рынок. Если вы решите сделать предзаказ — будьте к этому готовы. Во-вторых, имеет ли смысл сейчас заказывать флагман Apple за 300 тысяч рублей? Это цена выглядит более адекватной с точки зрения рынка, и не адекватной с точки зрения здравого смысла. Подождите пару месяцев и сделайте себе подарок на Новый год — к тому времени цены придут в норму.