В Севастополе перевозчиков хотят обязать перейти на регулируемый тариф

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день в городе-герое функционирует 143 маршрута, из которых только на 33 действует регулируемый тариф. Остальные перевозчики самостоятельно устанавливают цену на проезд. В среднем она выше на 3−5 рублей.

По словам Титова, перевод на регулируемый тариф остановит рост цен на проезд и обеспечит перевозку льготных категорий людей на всех маршрутах, а также сократит количество маршрутов со 143 до 84 без ущерба для пассажиров. «Маршрутная сеть сильно разветвленная — порядка 7 маршрутов едут на одну улицу. А по России этот показатель в среднем около 2», — отметил чиновник.