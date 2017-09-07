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15:17 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе перевозчиков хотят обязать перейти на регулируемый тариф

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости (Крым). В правительстве Севастополя перевозчиков планируют перевести на регулируемый тариф до 1 мая 2018 года, заявил во время заседания правительства города директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день в городе-герое функционирует 143 маршрута, из которых только на 33 действует регулируемый тариф. Остальные перевозчики самостоятельно устанавливают цену на проезд. В среднем она выше на 3−5 рублей.

По словам Титова, перевод на регулируемый тариф остановит рост цен на проезд и обеспечит перевозку льготных категорий людей на всех маршрутах, а также сократит количество маршрутов со 143 до 84 без ущерба для пассажиров. «Маршрутная сеть сильно разветвленная — порядка 7 маршрутов едут на одну улицу. А по России этот показатель в среднем около 2», — отметил чиновник.

Титов подчеркнул, что вопрос тарификации уже обсуждается с перевозчиками. В ближайшее время инициативу обсудят на общественных слушаниях. О принятом решении власти города уведомят владельцев маршрутов за 180 дней.

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