Строители приступили к ремонту второй части Коммунального моста

На Коммунальном мосту запустили транспорт по отремонтированной полосе над Абаканской протокой. Информацию подтвердила помощник руководителя строительной компании «Сибиряк» Анна Зыкова.

Представитель «Сибиряка» сообщила, что сегодня после обеда рабочие ушли с отремонтированного участка Коммунального моста. Теперь им предстоит переделать вторую часть этого участка переправы. Ориентировочно, с 1 октября Коммунальный мост закроют полностью, чтобы уложить финишный слой асфальта.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что ограничения для личного транспорта по проезду моста остаются. По-прежнему, по нему продолжат свободно передвигаться только автобусы, лицензированные такси и машины спецслужб. Для проезда всего транспорта, по данным Анны Зыковой, его планируют открыть к 6 октября.