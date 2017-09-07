Строители приступили к ремонту второй части Коммунального моста
Для водителей личного транспорта ничего пока не меняется — им придется пользоваться другими мостами до 6 октября.
Для водителей личного транспорта ничего пока не меняется — им придется пользоваться другими мостами до 6 октября.
На Коммунальном мосту запустили транспорт по отремонтированной полосе над Абаканской протокой. Информацию подтвердила помощник руководителя строительной компании «Сибиряк» Анна Зыкова.
Представитель «Сибиряка» сообщила, что сегодня после обеда рабочие ушли с отремонтированного участка Коммунального моста. Теперь им предстоит переделать вторую часть этого участка переправы. Ориентировочно, с 1 октября Коммунальный мост закроют полностью, чтобы уложить финишный слой асфальта.
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Напомним, Коммунальный мост продолжат ремонтировать в следующем году — строители доделают ту его часть, которая проходит над основным руслом реки.