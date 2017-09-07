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15:14 (мск), источник: dostup1.ru

Медведев распорядился купить для Южного Урала 15 «скорых» и 9 школьных автобусов

Техника будет приобретена до конца текущего года.

Пятнадцать автомобилей скорой медицинской помощи и девять школьных автобусов планируется закупить в текущем году для Челябинской области — соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правительства РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей из резервного фонда правительства России на закупку в 2017 году 1 549 школьных автобусов для 77 субъектов Федерации», — говорится в распоряжении.

В канун Дня города Челябинск обновит парк скорой помощи.

Школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод “ГАЗ”», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Волгабас».

«В 2017 году предусмотрена поставка автомобилей скорой медицинской помощи в 75 субъектов Федерации в количестве 1 150 единиц», — говорится в распоряжении. На эти цели также выделено 3 млрд рублей. Санитарные машины будут приобретены у ООО «Автомобильный завод “ГАЗ”» и ООО «УАЗ».

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