Медведев распорядился купить для Южного Урала 15 «скорых» и 9 школьных автобусов

Пятнадцать автомобилей скорой медицинской помощи и девять школьных автобусов планируется закупить в текущем году для Челябинской области — соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правительства РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей из резервного фонда правительства России на закупку в 2017 году 1 549 школьных автобусов для 77 субъектов Федерации», — говорится в распоряжении.

В канун Дня города Челябинск обновит парк скорой помощи.

Школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод “ГАЗ”», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Волгабас».