В Крыму пытаются решить вопрос о водоснабжении северной части полуострова

По его словам, одним из проектов является установка крупной дорогостоящей опреснительной станции.
«В водохозяйственном комплексе есть свои виды на обеспечение этого региона и его предприятий водой. Не хочу забегать вперед, но мы предлагаем альтернативу этому дорогостоящему проекту», — сказал Вайль журналистам.
По его словам, вода для нужд химических заводов Крыма, расположенных на севере Крыма, особенно понадобится уже к 2020 году.
«После 2020 года те скважины, которые эксплуатируются заводами и городами уже, наверное, не смогут нести такую нагрузку, поэтому по обеспечению качественной водой северного региона Крыма у нас есть свое видение», — подчеркнул Вайль.