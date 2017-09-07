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17:08 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму пытаются решить вопрос о водоснабжении северной части полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Несколько проектов будет представлено по водоснабжению северной части Крыма, сообщил глава государственного комитета крымского правительства по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, одним из проектов является установка крупной дорогостоящей опреснительной станции.

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«В водохозяйственном комплексе есть свои виды на обеспечение этого региона и его предприятий водой. Не хочу забегать вперед, но мы предлагаем альтернативу этому дорогостоящему проекту», — сказал Вайль журналистам.

По его словам, вода для нужд химических заводов Крыма, расположенных на севере Крыма, особенно понадобится уже к 2020 году.

«После 2020 года те скважины, которые эксплуатируются заводами и городами уже, наверное, не смогут нести такую нагрузку, поэтому по обеспечению качественной водой северного региона Крыма у нас есть свое видение», — подчеркнул Вайль.

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