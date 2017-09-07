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15:41 (мск), источник: Клопс.ru

Разномастные эллинги напротив стадиона к ЧМ-2018 пообещали завесить рекламой

Такие меры коснутся эллингов, не приведённых в порядок.

Источник: Клопс.ru

Частные эллинги на ул. Дзержинского напротив строящегося стадиона «Калининград» завесят рекламой, если владельцы не приведут их в порядок. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил журналистам глава Калининграда Александр Ярошук.

По словам чиновника, подобная практика распространена во многих городах и странах.

«Мы проводили совещание с собственниками, не все, к сожалению, откликнулись на наш призыв привести в божеский вид эллинги. Завешаем рекламой в случае чего», — пояснил Ярошук.

В апреле властям Калининграда поручили привести в порядок эллинги на берегу Преголи из-за неприглядного вида. По словам врио вице-премьера правительства области Александра Рольбинова, внешний вид некоторых эллингов уже изменился в лучшую сторону. В июне заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников потребовал как можно скорее благоустроить территорию берега напротив строящегося на Октябрьском острове стадиона.

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