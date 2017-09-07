Разномастные эллинги напротив стадиона к ЧМ-2018 пообещали завесить рекламой
Такие меры коснутся эллингов, не приведённых в порядок.
Такие меры коснутся эллингов, не приведённых в порядок.
Частные эллинги на ул. Дзержинского напротив строящегося стадиона «Калининград» завесят рекламой, если владельцы не приведут их в порядок. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил журналистам глава Калининграда Александр Ярошук.
По словам чиновника, подобная практика распространена во многих городах и странах.
«Мы проводили совещание с собственниками, не все, к сожалению, откликнулись на наш призыв привести в божеский вид эллинги. Завешаем рекламой в случае чего», — пояснил Ярошук.
В апреле властям Калининграда поручили привести в порядок эллинги на берегу Преголи