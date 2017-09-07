Когда начнётся отопительный сезон в Перми?

«Отопительный сезон в Перми всегда начинается в середине — конце сентября. Первыми прогреют объекты социальной сферы. В прошлом году запуск тепла в детские сады, школы, больницы начался 15 сентября, а в жилые дома — 17 сентября.

Обычно подача тепла начинается при среднесуточной температуре воздуха ниже +8 °С в течение пяти суток подряд. Городской департамент ЖКХ ежедневно следит за изменениями погоды. Для этого заключили договор с Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.