В Уфе начинается ремонт трассы в аэропорт
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 8 сентября начинается ремонт трассы в аэропорт на участке от М5 до проспекта Салавата Юлаева, включая мост через Белую.
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 8 сентября начинается ремонт трассы в аэропорт на участке от М5 до проспекта Салавата Юлаева, включая мост через Белую.
Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Он продлится месяц. Для транспорта оставляют две полосы направления в город. Схема движения по остальным полосам будет изменена, о чем проинформируют дорожные знаки.
«Пробок не избежать, но ремонт необходим для обеспечения безопасности и комфорта по одной из самых загруженных дорог города», — отметили в уфимской администрации.