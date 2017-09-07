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16:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начинается ремонт трассы в аэропорт

УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 8 сентября начинается ремонт трассы в аэропорт на участке от М5 до проспекта Салавата Юлаева, включая мост через Белую.

Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Он продлится месяц. Для транспорта оставляют две полосы направления в город. Схема движения по остальным полосам будет изменена, о чем проинформируют дорожные знаки.

«Пробок не избежать, но ремонт необходим для обеспечения безопасности и комфорта по одной из самых загруженных дорог города», — отметили в уфимской администрации.

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