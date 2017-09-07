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17:26 (мск), источник: ИА REGNUM

В Краснодаре затягивают сроки ремонта дорог: увольнения уже последовали

Обновить городские артерии подрядчик должен до 20 октября.

В Краснодаре качество и сроки проведения дорожных работ будет контролировать оперативный межведомственный штаб. Необходимость его создания вызвана сроками ремонта улиц краевой столицы, которые на сегодня отстают от намеченных графиков. С критикой такого положения дел выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передаёт ИА REGNUM 7 сентября.

Глава региона отметил, что такая работа городского дорожного департамента демонстрирует некомпетентность ответственных сотрудников, неспособных спланировать процесс.

«Мне приходят сотни жалоб от жителей Краснодара. Претензия у всех одна — ремонт не завершен. Люди недовольны и тем, что работы были начаты одновременно на нескольких улицах, что значительно затруднило движение транспорта»

Руководитель региона поручил обеспечить круглосуточную работу штаба, который возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко, дважды в день докладывать о выполненных объемах. Все работы должны быть окончены до 20 октября. Как пояснил замруководителя региона, сроки выполнения дорожных работ затягиваются из-за отсутствия срочных решений в вопросах по плановому переустройству инженерных сетей и коммуникаций.

Напомним, в 2017 году в краевой столице реализуется беспрецедентная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Ремонт идёт на 47 объектах протяженностью 72 км. Дороги включены в проект федеральной программы развития транспортной инфраструктуры Краснодарской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Действительно, есть небольшое отставание, которое сложилось на начальном этапе. Его мы сейчас стараемся ликвидировать», — доложил мэр Краснодара Евгений Первышов.

По его словам, в настоящее время — «пик» ремонтных работ на краснодарских дорогах. По девяти объектам уже ведётся приёмка сделанного, а в целом, по информации городского департамента строительства, — практически завершены 11 участков.

Кроме того, проведена необходимая работа с подрядчиками, принят ряд кадровых решений. Так, уже усилен «блок» городской администрации, отвечающего за ремонт дорог. Назначен новый заместитель директора городского департамента строительства, курирующий это направление. Но это не единственная перестановка — от занимаемой должности был отстранен начальник МКУ «Единая служба заказчика», выступающего заказчиком работ, сегодня там новый руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности на ремонт дорог в 2017 году Краснодар должен получить более 3,5 млрд рублей. Ещё 1,5 млрд рублей город получит по краевой госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». На эти средства будут капитально отремонтированы несколько крупных участков дорог, в частности, завершить капремонт на улице Новороссийской.

Сегодня, 7 сентября, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Анатолий Вороновский доложил, что дорожные работы в Краснодаре в настоящее время осуществляют восемь крупных организаций региона. Задействовано 205 единиц дорожной техники, 629 дорожных рабочих, механизаторов, водителей и ИТР. На 1 сентября план выполнения ремонта составляет 45%.

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