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17:01 (мск), источник: "Российская газета"

На «Гастрономическую карту России» вошли одиннадцать мест на Кубани

Ростуризм составляет «Гастрономическую карту России». На нее уже нанесли одиннадцать ключевых туристических объектов в восьми муниципальных образованиях Краснодарского края. Теперь каждый может узнать, где в стране можно не только откушать с аппетитом, но и лучше узнать культуру самых гостеприимных регионов.

Источник: "Российская газета"

Многие, кто отправляется на отдых к Черному морю, наверняка проезжали Крымск. От него до села Молдаванское всего несколько километров. Долина Лефкадия — место удивительное. Здесь начинается область средневысотных гор западной оконечности Большого Кавказа. Прямо за ними — Новороссийск и Анапа.

Под маркой фамильного бренда «Николаев и сыновья» выпускаются продукты питания маленьких ремесленнических производств. Мягкие и полутвердые сыры из коровьего молока — камамбер, скаморца, латтерия. Из козьего и овечьего — бюш, капретто и «Лефкадийский». А еще здесь производят мед, в том числе редкий, белый из цветков аккурая.

В поселке Фадеево Крымского района есть этнический центр «Черкесский аул». Вход огорожен крепостной стеной, внутри — кафе, рукотворные водопады, птичник, крольчатник. Кстати, здешний шеф-повар собирал рецепты национальных блюд из многих исторических текстов и в самых отдаленных адыгских аулах.

А под Анапой, рядом, на хуторе Куток расположился Винодельческий дом «Каракезиди». Здесь есть все для того, чтобы не только угостить гостя вином, но и предложить ему закуски собственного изготовления, среди которых фантастически вкусные мягкие сыры и хлеб собственной выпечки.

Замечательное место — ферма «Коза Хутор» близ приазовской станицы Голубицкой Темрюкского района. Гуси, утки, козочки, пасека… Лирическая пастораль и не только. Обязательно попробуйте здешние продукты: сыр, йогурт, молоко, творог, масло, мацони.

Руководитель фермы «Коза Хутор» Дмитрий Задорожко считает, что любым туризмом заниматься выгодно, если дело хорошо организовать. За 150 рублей любой может в этом своего рода «контактном зоопарке» побывать — подоить козу, покормить кур, гусей, уток, купить фермерские сыры и йогурты. Особо никого не зазывают, туристы сами приходят. Ведь рядом автотрасса и рынок.

А в Сочи можно посмотреть, как растет самый северный в мире чай. Некоторым плантациям больше века. В чайных домиках можно помедитировать, отдохнув и поразмыслив. И, конечно, выпить чашку-другую разных сортов — черного, зеленого и даже красного и белого сортов чая.

Сегодня в крае работает более 100 объектов сельского туризма, в реестр включено 69. Наибольшее их число — в Сочи и Северском районе (шесть и восемь), по четыре — в Динском, Крымском, Темрюкском районах, по три — в Тимашевском, Туапсинском районах и Геленджике.

— Одним из бенефициаров сокращения выездного турпотока стал сельский туризм, — говорит эксперт Тимур Нигматуллин, которому хорошо известна ситуация. — По нашим оценкам, в 2016 году внутренний туризм в России вырос на 10 процентов, до 55 миллионов человек. Впрочем, сельский туризм пока на порядки уступает по объемам турпотока. На мой взгляд, это связано с широким распространением собственных дач.

Любая позитивная информация стимулирует приток отдыхающих, убеждены предприниматели. Как говорится, модный тренд появился — сельский туризм. Все уже козочку гладили, а мы нет. Поедем?

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