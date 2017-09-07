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16:58 (мск), источник: Actualitati.md

Житель Молдовы пытался ввезти в страну 56 кг колбасы без документов

Забитый 56 килограммами колбасы багажник машины 26-летнего мужчина обнаружили во время проверки автотранспортного средства сотрудники таможенного пункта Отачь — Могилев Подольский.

Источник: Actualitati.md

Молодой человек не задекларировал их, документы об их происхождении также отсутствовали.

В ответ на вопрос пограничников мужчина заявил, что везет колбасу в страну для личного использования.

Мясная продукция была изъята и будет передана согласно полномочиям Таможенной службы.

По оперативной информации, подозреваемый не в первый раз совершает подобные правонарушения.

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