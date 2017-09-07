Житель Молдовы пытался ввезти в страну 56 кг колбасы без документов

Источник: Actualitati.md

Молодой человек не задекларировал их, документы об их происхождении также отсутствовали.

В ответ на вопрос пограничников мужчина заявил, что везет колбасу в страну для личного использования.

Мясная продукция была изъята и будет передана согласно полномочиям Таможенной службы.