Житель Молдовы пытался ввезти в страну 56 кг колбасы без документов
Забитый 56 килограммами колбасы багажник машины 26-летнего мужчина обнаружили во время проверки автотранспортного средства сотрудники таможенного пункта Отачь — Могилев Подольский.
Забитый 56 килограммами колбасы багажник машины 26-летнего мужчина обнаружили во время проверки автотранспортного средства сотрудники таможенного пункта Отачь — Могилев Подольский.
Молодой человек не задекларировал их, документы об их происхождении также отсутствовали.
В ответ на вопрос пограничников мужчина заявил, что везет колбасу в страну для личного использования.
Мясная продукция была изъята и будет передана согласно полномочиям Таможенной службы.
По оперативной информации, подозреваемый не в первый раз совершает подобные правонарушения.