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16:51 (мск), источник: АиФ Калининград

Достроить Приморское кольцо планируют за счет повышения акцизов на бензин

Повышение акцизов может привести к росту розничных цен.

Источник: Аргументы и факты

Минтранс предложил профинансировать работы по завершению строительства Приморского кольца в Калининградской области за счет повышения акцизов на топливо, сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

Приморское кольцо начали строить в 2007 году. Планировалось, что трасса соединит Калининград с аэропортом и приморскими городами и городом Светлый.

На то, чтобы завершить строительство, нужно, по оценке министерства, 40 млрд рублей. Власти региона уверяют, что область не потянет даже софинансирование дороги и не сможет завершить строительство в ближайшие года.

Минтранс якобы предлагает повысить акцизы на бензин и дизельное топливо в 2018 году на 1 рубль на литр (в два этапа по 50 копеек).

«Если строительство “Приморского кольца” решат финансировать за счет акцизных поступлений, это будет прецедент и для регионов, и для инфраструктурных проектов», — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Отметим, что повышение акцизов может привести к росту розничных цен.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что нельзя разрешать производителям топлива и продавцам завышать цены. В то же время, он не видит необходимости в искусственном понижении цен, так как это будет вредить экономике государства.

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