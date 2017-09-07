Достроить Приморское кольцо планируют за счет повышения акцизов на бензин

Источник: Аргументы и факты

Минтранс предложил профинансировать работы по завершению строительства Приморского кольца в Калининградской области за счет повышения акцизов на топливо, сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

Приморское кольцо начали строить в 2007 году. Планировалось, что трасса соединит Калининград с аэропортом и приморскими городами и городом Светлый.

На то, чтобы завершить строительство, нужно, по оценке министерства, 40 млрд рублей. Власти региона уверяют, что область не потянет даже софинансирование дороги и не сможет завершить строительство в ближайшие года.

Минтранс якобы предлагает повысить акцизы на бензин и дизельное топливо в 2018 году на 1 рубль на литр (в два этапа по 50 копеек).

«Если строительство “Приморского кольца” решат финансировать за счет акцизных поступлений, это будет прецедент и для регионов, и для инфраструктурных проектов», — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Отметим, что повышение акцизов может привести к росту розничных цен.