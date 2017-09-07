Достроить Приморское кольцо планируют за счет повышения акцизов на бензин
Повышение акцизов может привести к росту розничных цен.
Повышение акцизов может привести к росту розничных цен.
Минтранс предложил профинансировать работы по завершению строительства Приморского кольца в Калининградской области за счет повышения акцизов на топливо, сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников.
На то, чтобы завершить строительство, нужно, по оценке министерства, 40 млрд рублей. Власти региона уверяют, что область не потянет даже софинансирование дороги и не сможет завершить строительство в ближайшие года.
Минтранс якобы предлагает повысить акцизы на бензин и дизельное топливо в 2018 году на 1 рубль на литр (в два этапа по 50 копеек).
«Если строительство “Приморского кольца” решат финансировать за счет акцизных поступлений, это будет прецедент и для регионов, и для инфраструктурных проектов», — пишет издание со ссылкой на свои источники.
Отметим, что повышение акцизов может привести к росту розничных цен.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что нельзя разрешать производителям топлива и продавцам завышать цены. В то же время, он не видит необходимости в искусственном понижении цен, так как это будет вредить экономике государства.