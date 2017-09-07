Шендерюк-Жидков: Создание офшорной зоны в Калининграде начнётся не раньше 2019 года
По словам врио
По словам врио
Создание офшорной зоны в Калининграде начнётся не раньше 2019 года. Об этом заявил врио
У нас есть компактные территории, как остров Октябрьский, свободный от застройки на сегодняшний день, есть центр города. Но вопрос не в территории. Главное, это должно быть замкнутое и контролируемое пространство, чтобы обеспечить легитимность деятельности офшорной зоны, — цитирует
По его мнению, времени до 2019 года ещё достаточно для того, чтобы основательно проработать проект и исключить из него любые негативные факторы.
«Правительство региона неоднократно предлагало ряд поправок, которые наделяли бы Калининградскую область статусом офшорной зоны. Особо отмечу, что мы хотим в рамках действующего законодательства РФ использовать туристические и транспортные возможности Калининградской области для создания здесь международного финансового центра, куда мы могли бы привлекать не только российские, но и международные инвестиции», — заявил
Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов во время