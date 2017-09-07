Шендерюк-Жидков: Создание офшорной зоны в Калининграде начнётся не раньше 2019 года

Источник: Калининград.Ru

Создание офшорной зоны в Калининграде начнётся не раньше 2019 года. Об этом заявил врио вице-премьера областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.

Офшорные зоны — инфраструктурные и финансовые центры, которые многие страны используют для развития своих регионов.

У нас есть компактные территории, как остров Октябрьский, свободный от застройки на сегодняшний день, есть центр города. Но вопрос не в территории. Главное, это должно быть замкнутое и контролируемое пространство, чтобы обеспечить легитимность деятельности офшорной зоны, — цитирует Шендерюка-Жидкова пресс-служба регионального правительства.

По его мнению, времени до 2019 года ещё достаточно для того, чтобы основательно проработать проект и исключить из него любые негативные факторы. Шендерюк-Жидков также подчеркнул, что Калининградская область должна стать международным финансовым центром.

«Правительство региона неоднократно предлагало ряд поправок, которые наделяли бы Калининградскую область статусом офшорной зоны. Особо отмечу, что мы хотим в рамках действующего законодательства РФ использовать туристические и транспортные возможности Калининградской области для создания здесь международного финансового центра, куда мы могли бы привлекать не только российские, но и международные инвестиции», — заявил Шендерюк-Жидков.

Реализация этого проекта в регионе обеспечила бы и новые рабочие места, и рост активности предприятий малого и среднего бизнеса.