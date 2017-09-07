Строительство коллектора на левом берегу Дона завершат в ноябре

Он будет состоять из 11 км трубопровода с 11 насосными станциями и более сотни колодцев. Заявку о присоединении к новым сетям уже сделали 67 потребителей. Одновременно идет подготовка к проектированию канализования левобережной зоны в границах Аксайского района.



Также, а августе введена в эксплуатацию электроподстанция «Спортивная», стоимость работ по возведению которой составила более одного млрд руб. Ее мощность почти в шесть раз перекрывает потребности стадиона «Ростов-Арена» и рассчитана на перспективу. Ввод новой электроподстанции в полном объеме обеспечивает энергоснабжение объектов левобережья, связанных с чемпионатом.



Анастасия Соломатина, Ъ-Юг.