Обыски НЦБК: Задержан владелец ряда молдавских компаний
Владелец ряда молдавских компаний, занимающихся продажами, был задержан офицерами НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Владелец ряда молдавских компаний, занимающихся продажами, был задержан офицерами НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Он подозревается в организации двойной бухгалтерии и выдаче сотрудникам зарплат «в конвертах». Неучтенные денежные средства поступали из офшорной зоны, от
Согласно материалам дела, схема работала следующим образом: при трудоустройстве директор компании обещал заработную плату в размере нескольких сотен и даже тысяч евро.
Фактически, сотрудники получали официально 2000 леев, из которых выплачивались налоги, а остальные деньги переводились через банковские карточки на счета в Латвии. Таким образом, в течение года 180 молдаван получили в дополнение к официальной зарплате более 4 000 000 евро, деньги, которые, по информации латвийских властей, поступали от офшорной компании.
В рамках расследования данного уголовного дела было проведено 12 обысков в офисах трех местных компаний и по месту жительства подозреваемых.
В ходе уголовного преследования у владельца трех фирм было изъято примерно 150 000 евро, происхождение которых он не мог объяснить. Мужчина был задержан на 72 часа и находится под следствием за отмывание денег (ст. 243 п. 3 Уголовного кодекса РМ).
Следствие продолжается.