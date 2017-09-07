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17:06 (мск), источник: Noi.md

Обыски НЦБК: Задержан владелец ряда молдавских компаний

Владелец ряда молдавских компаний, занимающихся продажами, был задержан офицерами НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела об отмывании денег.

Источник: Noi.md

Он подозревается в организации двойной бухгалтерии и выдаче сотрудникам зарплат «в конвертах». Неучтенные денежные средства поступали из офшорной зоны, от компании-нерезидента, чьим фактическим бенефициаром является задержанный, отмечает NOI.md.

Согласно материалам дела, схема работала следующим образом: при трудоустройстве директор компании обещал заработную плату в размере нескольких сотен и даже тысяч евро.

Фактически, сотрудники получали официально 2000 леев, из которых выплачивались налоги, а остальные деньги переводились через банковские карточки на счета в Латвии. Таким образом, в течение года 180 молдаван получили в дополнение к официальной зарплате более 4 000 000 евро, деньги, которые, по информации латвийских властей, поступали от офшорной компании.

В рамках расследования данного уголовного дела было проведено 12 обысков в офисах трех местных компаний и по месту жительства подозреваемых.

В ходе уголовного преследования у владельца трех фирм было изъято примерно 150 000 евро, происхождение которых он не мог объяснить. Мужчина был задержан на 72 часа и находится под следствием за отмывание денег (ст. 243 п. 3 Уголовного кодекса РМ).

Следствие продолжается.

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