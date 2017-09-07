В Молдове всего 20% учителей мужчин
Несмотря на то, что на педагогические факультеты поступает все больше ребят, они не планируют дальнейшую работу по профессии, а мечтают о более высокооплачиваемых должностях.
Несмотря на то, что на педагогические факультеты поступает все больше ребят, они не планируют дальнейшую работу по профессии, а мечтают о более высокооплачиваемых должностях.
В столичном лицее имени Михая Греку работает около 50 преподавателей, лишь четверо из них — мужчины, передает publika.md.
Вадим Сыргий стал учителем начальной школы после пединститута. Педагог считает, что детям необходимо больше общаться с мужчинами.
«Я исхожу из такого принципа, что если не тратишь много, соответственно и денег хватает. Наши дети с младенчества до 19 лет постоянно находятся с женщинами. Да, женщины многое могут дать, но детям
Так же считают и родители.
«У меня
«Хотя у нас дочка, мы пошли к
Некоторые все же считают, что обучением в школах должны заниматься женщины.
«Если Бог создал так, что женщина — это мать, и она должна воспитывать детей, значит, соответственно и преподавать, я думаю, что больше
А
«Мужчины не идут работать в школу, зарплата небольшая, но зато есть возможность для карьерного роста, потому что мужчины в педагогике быстрее делают карьеру, чем женщины. Конечно, хотелось бы, чтобы в школе было больше мужчин», — отметила учитель младших классов Александра Комарницкая.
«Когда мужчины преподают, детям это очень нравится. В нашем лицее примерно 10% от общего количества педагогов — мужчины», — сказала преподаватель истории Марина Романюк.