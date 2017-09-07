Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Финал «золотой» свадьбы: К чему привела проверка судьи Хахалевой
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка изумил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Не обсуждается": Татьяна Васильева ответила экс-невестке
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8Салют и водородной бомбе
17Королевская катастрофа
17:11 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове всего 20% учителей мужчин

Несмотря на то, что на педагогические факультеты поступает все больше ребят, они не планируют дальнейшую работу по профессии, а мечтают о более высокооплачиваемых должностях.

Источник: Actualitati.md

В столичном лицее имени Михая Греку работает около 50 преподавателей, лишь четверо из них — мужчины, передает publika.md.

Вадим Сыргий стал учителем начальной школы после пединститута. Педагог считает, что детям необходимо больше общаться с мужчинами.

«Я исхожу из такого принципа, что если не тратишь много, соответственно и денег хватает. Наши дети с младенчества до 19 лет постоянно находятся с женщинами. Да, женщины многое могут дать, но детям все-таки не хватает мужского внимания», — сказал учитель младших классов Вадим Сыргий.

Так же считают и родители.

«У меня вообще-то сын, поэтому мне очень интересно, когда и учит его учитель именно мужчина. Я шла именно к учителю-мужчине».

«Хотя у нас дочка, мы пошли к преподавателю-мужчине, потому что здесь у него дисциплина другая, у него очень много идей, он молодой специалист».

Некоторые все же считают, что обучением в школах должны заниматься женщины.

«Если Бог создал так, что женщина — это мать, и она должна воспитывать детей, значит, соответственно и преподавать, я думаю, что больше все-таки должна женщина».

А женщины-педагоги считают, что мужчин-учителей должно быть больше.

«Мужчины не идут работать в школу, зарплата небольшая, но зато есть возможность для карьерного роста, потому что мужчины в педагогике быстрее делают карьеру, чем женщины. Конечно, хотелось бы, чтобы в школе было больше мужчин», — отметила учитель младших классов Александра Комарницкая.

«Когда мужчины преподают, детям это очень нравится. В нашем лицее примерно 10% от общего количества педагогов — мужчины», — сказала преподаватель истории Марина Романюк.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Президент РМ распорядился провести проверки воинских частей
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь