В Молдове всего 20% учителей мужчин

Источник: Actualitati.md

В столичном лицее имени Михая Греку работает около 50 преподавателей, лишь четверо из них — мужчины, передает publika.md.

Вадим Сыргий стал учителем начальной школы после пединститута. Педагог считает, что детям необходимо больше общаться с мужчинами.

«Я исхожу из такого принципа, что если не тратишь много, соответственно и денег хватает. Наши дети с младенчества до 19 лет постоянно находятся с женщинами. Да, женщины многое могут дать, но детям все-таки не хватает мужского внимания», — сказал учитель младших классов Вадим Сыргий.

Так же считают и родители.

«У меня вообще-то сын, поэтому мне очень интересно, когда и учит его учитель именно мужчина. Я шла именно к учителю-мужчине».

«Хотя у нас дочка, мы пошли к преподавателю-мужчине, потому что здесь у него дисциплина другая, у него очень много идей, он молодой специалист».

Некоторые все же считают, что обучением в школах должны заниматься женщины.

«Если Бог создал так, что женщина — это мать, и она должна воспитывать детей, значит, соответственно и преподавать, я думаю, что больше все-таки должна женщина».

А женщины-педагоги считают, что мужчин-учителей должно быть больше.

«Мужчины не идут работать в школу, зарплата небольшая, но зато есть возможность для карьерного роста, потому что мужчины в педагогике быстрее делают карьеру, чем женщины. Конечно, хотелось бы, чтобы в школе было больше мужчин», — отметила учитель младших классов Александра Комарницкая.