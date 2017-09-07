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18:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

Почему тенге не дают укрепляться — версии экспертов

АСТАНА, 7 сен — Sputnik. Спустя три недели с момента резкого ослабления тенге Национальный банк объявил о проведении валютных интервенций, направленных на обуздание паники и спекулятивных действий.

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Источник: Sputniknews.kz

«Негативное влияние оказали девальвационные ожидания, спровоцированные и подогреваемые заявлениями отдельных экспертов», — говорится в сообщении Нацбанка.

Как объяснил регулятор, простые казахстанцы, бизнес и банки буквально ринулись менять тенге на доллары и евро. Спрос вырос настолько, что в августе главному банку страны пришлось продать 70 миллионов долларов США из золотовалютных резервов страны. В первой неделе сентября Национальный банк также проводил интервенции по продаже иностранной валюты.

Однако формальной причиной для применения столь крайней меры, как валютные интервенции, по мнению экспертов, могла стать валютная политика регулятора, направленная на искусственное занижение курса тенге к российскому рублю.

«В течение последних месяцев Нацбанк ориентировался на ослабление тенге по отношению к рублю, дабы поддержать национального производителя и снизить приток российского импорта, — говорит консультант FIBO Group экономист Евгений Слесарев. — И видимо, чтобы выровнять накопившейся баланс рублевых позиций, регулятор провел интервенции по доллару США, поскольку все-таки основная масса торгов у нас идет в долларах. Конечно, это мое мнение, и я не могу подтвердить его документально, но то, что Национальный банк сообщил о проведении интервенций, направленных на поддержание тенге, лично для меня стало большой неожиданностью».

Такого же мнения придерживается независимый экономист, управляющий партнер «Tengri Partners» Ануар Ушбаев.

«По моему мнению, Национальный банк пытается сдерживать потенциальный рост тенге, чтобы укрепление, которое могло произойти ввиду удорожания нефти и ослабления доллара против остальных мировых валют, не сказалось на ухудшении текущего баланса. Баланс у нас и так с начала года в плохом состоянии находился, а крепнущий тенге мог его еще больше ухудшить», — сказал Ушбаев и тоже уточнил, что это его косвенные вычисления и прямых доказательств тому нет.

«Ситуация странная. Можно сказать, что в настоящее время тенге перестал реагировать на рост нефти, хотя раньше имелась более чуткая связь. А сейчас наблюдается некоторый парадокс — нефть растет, а тенге слабеет. Это, конечно, может говорить о подорванном доверии к национальной валюте, издерганной девальвациями, — считает экономист Рустем Жансеитов. — Вполне возможно, что в настоящее время наблюдается очередной нервный период, который вскоре прекратится и тенге значительно укрепится с ростом нефти. Необходимы разноплановые стабилизирующие меры для укрепления доверия к нацвалюте. Иначе то, что все нагнетают, может произойти, хотя, судя по растущим ценам на нефть, это нелогично».

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