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17:47 (мск), источник: БЕЛТА

Цены на аренду жилья в Минске увеличились на 5−7%

7 сентября, Минск /Вера Сергеева — БЕЛТА/. Цены на аренду жилья в Минске в августе увеличились на 5−7%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Юлия Иванова.

Источник: БЕЛТА

В августе рынок аренды жилья в Минске традиционно оживает: студенты в преддверии нового учебного года активно ищут съемное жилье.

«Увеличение спроса вызвало небольшой рост цен на аренду квартир — в пределах 5−7%. Так, стартовая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице увеличилась до $160−170 в месяц, двухкомнатной — до $210−220. Стоимость аренды трехкомнатных квартир не изменилась — от $250», — констатировала Юлия Иванова.

Цены зависят от удаленности дома от центра города, станций метро, состояния квартиры, наличия мебели и бытовой техники. Чаще всего студенты снимают квартиры в складчину — для проживания сразу нескольких человек. Однокомнатную квартиру снимают, как правило, два человека, двухкомнатную — два-три. Трехкомнатные квартиры у студентов не пользуются большим спросом.

«В настоящее время ажиотаж на аренду жилья в Минске убавился, большой активности со стороны студентов нет. Постепенно спрос с предложением будет приходить в равновесие. Цены, скорее всего, не будут расти, останутся на нынешнем уровне», — пояснила Юлия Иванова.

Верхний предел стоимости аренды квартиры в Минске составляет $4,5 тыс. За эту сумму в районе площади Победы предлагается четырехкомнатная квартира площадью более 200 кв.м с дизайнерском ремонтом и обстановкой в элитном доме с подземным паркингом.

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