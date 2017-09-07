В Шолданештском районе проблему мусора так и не решили: урны стоят, а отходы не вывозят

В селе Вадул-Рашков контейнеры вдоль дороги поставили еще год назад, но местная мэрия да сих пор не подписала контракт на вывоз мусора — люди отказываются платить за это по восемь леев в месяц.



«Все, что горит, сжигаем. Навоз собираем, осенью разбрасываем в огороде. Стекло тоже собираем, но его не так много».



Но есть и те, кто готов заплатить, чтобы избавится от мусора.



«Я сама вывожу мусор. Но есть люди, у которых нет машины. Конечно, заниматься этим должна специальная служба».



Мэр села все же надеется убедить людей оплачивать вывоз мусора. Контракт с коммунальщиками он обещает заключить в ближайшее время.



«У нас денег не осталось. На содержание платформ мы уже потратили 12 тысяч леев. Надеюсь, скоро мы начнем сотрудничать с коммунальной службой из Шолданешт. Решение об этом местный совет принял еще в прошлом году».



В селе Шестачь мусор централизованно вывозят уже два года. Здесь тариф — девять леев в месяц. 90% жителей села платят исправно, на остальных подали в суд.



«Все выносят мусор в контейнеры: там у нас четверо соседей, рядом еще четверо. Мусоровоз приезжает регулярно».



«Как только сначали вывозить мусор, в селе стало чище. Люди стали дисциплинированными, уже не бросают мусор где попало».



В Шолданештах говорят, что проект продвигали во всех селах района. Везде оборудованы платформы, стоят контейнеры. Но дальше этого дело не пошло.



«Местные власти были недостаточно убедительны. Или просто не хотят продвигать эту идею», — сказал директор санитарной службы Шолданешт Михаил Йонку.



Вывозят мусор пока только из 87-ми сел по всей стране. В остальных разрастаются стихийные свалки.