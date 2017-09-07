Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Девушка, ставшая женой заядлого холостяка князя Монако (фото)
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Украинские морпехи выступили против декоммунизации формы — СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
18:28 (мск), источник: Publika.md

В Шолданештском районе проблему мусора так и не решили: урны стоят, а отходы не вывозят

Контейнеры стоят, но мусор по-прежнему выносят в ближайший овраг или сжигают в огородах. В Шолданештском районе никак не наладят вывоз отходов. Контракты с коммунальщиками заключили только девять сел. В остальных 14-ти дело не двигается.

Источник: Publika.md

В селе Вадул-Рашков контейнеры вдоль дороги поставили еще год назад, но местная мэрия да сих пор не подписала контракт на вывоз мусора — люди отказываются платить за это по восемь леев в месяц.

«Все, что горит, сжигаем. Навоз собираем, осенью разбрасываем в огороде. Стекло тоже собираем, но его не так много».

Но есть и те, кто готов заплатить, чтобы избавится от мусора.

«Я сама вывожу мусор. Но есть люди, у которых нет машины. Конечно, заниматься этим должна специальная служба».

Мэр села все же надеется убедить людей оплачивать вывоз мусора. Контракт с коммунальщиками он обещает заключить в ближайшее время.

«У нас денег не осталось. На содержание платформ мы уже потратили 12 тысяч леев. Надеюсь, скоро мы начнем сотрудничать с коммунальной службой из Шолданешт. Решение об этом местный совет принял еще в прошлом году».

В селе Шестачь мусор централизованно вывозят уже два года. Здесь тариф — девять леев в месяц. 90% жителей села платят исправно, на остальных подали в суд.

«Все выносят мусор в контейнеры: там у нас четверо соседей, рядом еще четверо. Мусоровоз приезжает регулярно».

«Как только сначали вывозить мусор, в селе стало чище. Люди стали дисциплинированными, уже не бросают мусор где попало».

В Шолданештах говорят, что проект продвигали во всех селах района. Везде оборудованы платформы, стоят контейнеры. Но дальше этого дело не пошло.

«Местные власти были недостаточно убедительны. Или просто не хотят продвигать эту идею», — сказал директор санитарной службы Шолданешт Михаил Йонку.

Вывозят мусор пока только из 87-ми сел по всей стране. В остальных разрастаются стихийные свалки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кремль отреагировал на план Порошенко о миротворцах в Донбассе
Суд арестовал ученика, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
СМИ назвали любимую фразу Трампа
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь