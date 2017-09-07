Завтра вступают в силу новые правила перехода границы

Источник: Noi.md

Как отметили в Главной инспекции пограничной полиции, новые правила направлены на сокращение числа нарушений процедур въезда и выезда с территории Республики Молдова.

Регламент устанавливает процедуру, а также бланки, которые должны быть заполнены в случае отказа во въезде или выезде из страны, и порядок отмены визы.

Согласно регламенту, пограничный полицейский сможет аннулировать визы, выдаваемые иностранцам, проставив штамп с надписью «ANULAT».

Он также будет обязан немедленно проинформировать Министерство иностранных дел и европейской интеграции об аннулировании документа.

Пограничный полицейский должен будет регистрировать все случаи отказа в специальном реестре, с указанием даты, данных лица и обоснованной законной причины этого решения.

Согласно законодательству, визы будут аннулированы, если люди получили их на основании поддельных документов, если они ввезли или попытались незаконно ввезти на территорию Молдовы других иностранцев, нарушили таможенные процедуры или были объявлены нежелательными на территории нашей страны.

Лицо, в отношении которого применяется эта мера отказа, получит копию решения на основе стандартного бланка. В случае отказа в пересечении государственной границы транспортным средством водители получат письменное решение.