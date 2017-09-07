В Алматы простаивает немецкий электробус за 600 тыс. долларов
Немецкий электробус за 600 тысяч долларов, с помпой презентованный в Алматы, уже полтора месяца стоит без дела.
Немецкий электробус за 600 тысяч долларов, с помпой презентованный в Алматы, уже полтора месяца стоит без дела.
«Зеленый» автобус не совершил ни одного массового рейса — даже его первая поездка по улицам города закончилась плачевно, передает КТК.
Уникальный транспорт — в мире таких всего шесть — превратился в своеобразный памятник.
Этот 18-метровый электробус полтора месяца назад презентовали чиновники и бизнесмены Алматы. Привезли его из Германии и планировали возить туристов из центра города до высокогорного катка Медео.
Но за все время инновационный транспорт не совершил ни одного массового рейса. Уже на презентации
«Есть угол разворота гармошки, он мне не дал этого сделать и все сразу заблокировал, и машина заглохла, и электропитание некоторое время отсутствовало. Таким образом система себя предохраняет. Таких ошибок впредь больше не будет, потому что теперь все понятно и то, как они работают», — сказал водитель Руслан Хабибутдинов.
Но несмотря на это автобус будущего уже месяц стоит на парковке одного из жилых комплексов в центре Алматы. Это единственное место, где он помещается.
В компании, которая купила электробус, говорят, что покинуть стоянку «зеленый» транспорт готов хоть завтра, было бы разрешение от чиновников.
«Мы ни в коем случае не отказываемся, автобус в идеальном состоянии. Со стороны компании все готово, он проходит тестирование, но, к сожалению, не по определенному маршруту, а по индивидуальному заказу только. Мы говорим, мы готовы тестировать и готовы представить его городу. Но это должно быть при акимате или той структуре, которая занимается туризмом, но они сейчас нам не дают то предложение, которое мы представим», — объясняет предприниматель Мурат Адильханов.
Но не только бумажная волокита стала причиной простоя электробуса. Главная проблема для предпринимателя сейчас — это отсутствие специальной подстанции для подзарядки уникальной машины.
«От розетки в 220 вольт вы его не заправите! Потому что у него есть специальная емкость, которая как раз и должна набрать этих мощностей и подать в эти кабели. И, к сожалению, обычные сети, это сделать не позволят.
Мощности необходимые, они есть, но они только в процессе строительства. Вы же понимаете, что подобная работа так быстро не делается. Мы пригласили лучших специалистов Европы, они сейчас работают у нас и уже выполняют эту работу, — говорит Адильханов.
Бизнесмен отмечает, что зарабатывать на электробусе сейчас не планирует. Для начала нужно полностью обкатать технику и обучить водителей всем навыкам езды на экологически чистом транспорте. И только после этого выпускать его на линию.
Сейчас предприниматель активно ведет переговоры с властями и туркомпаниями Алматы, чтобы ему предоставили специальный маршрут для перевозки туристов.
В свой первый рейс электробус, возможно, отправится уже к концу сентября. Первое время проезд на нем будет бесплатным. Ну, а позже одна поездка обойдется в 150 тенге. Платить можно будет только наличными.