В Алматы простаивает немецкий электробус за 600 тыс. долларов

Источник: Nur.kz

«Зеленый» автобус не совершил ни одного массового рейса — даже его первая поездка по улицам города закончилась плачевно, передает КТК.

Уникальный транспорт — в мире таких всего шесть — превратился в своеобразный памятник.

Этот 18-метровый электробус полтора месяца назад презентовали чиновники и бизнесмены Алматы. Привезли его из Германии и планировали возить туристов из центра города до высокогорного катка Медео.

Но за все время инновационный транспорт не совершил ни одного массового рейса. Уже на презентации что-то пошло не так. В свой первый вояж длинномер застрял на одном из городских перекрестков. Водитель электробуса просто не смог развернуться.

«Есть угол разворота гармошки, он мне не дал этого сделать и все сразу заблокировал, и машина заглохла, и электропитание некоторое время отсутствовало. Таким образом система себя предохраняет. Таких ошибок впредь больше не будет, потому что теперь все понятно и то, как они работают», — сказал водитель Руслан Хабибутдинов.

Но несмотря на это автобус будущего уже месяц стоит на парковке одного из жилых комплексов в центре Алматы. Это единственное место, где он помещается.

В компании, которая купила электробус, говорят, что покинуть стоянку «зеленый» транспорт готов хоть завтра, было бы разрешение от чиновников.

«Мы ни в коем случае не отказываемся, автобус в идеальном состоянии. Со стороны компании все готово, он проходит тестирование, но, к сожалению, не по определенному маршруту, а по индивидуальному заказу только. Мы говорим, мы готовы тестировать и готовы представить его городу. Но это должно быть при акимате или той структуре, которая занимается туризмом, но они сейчас нам не дают то предложение, которое мы представим», — объясняет предприниматель Мурат Адильханов.

Но не только бумажная волокита стала причиной простоя электробуса. Главная проблема для предпринимателя сейчас — это отсутствие специальной подстанции для подзарядки уникальной машины.

«От розетки в 220 вольт вы его не заправите! Потому что у него есть специальная емкость, которая как раз и должна набрать этих мощностей и подать в эти кабели. И, к сожалению, обычные сети, это сделать не позволят.

Мощности необходимые, они есть, но они только в процессе строительства. Вы же понимаете, что подобная работа так быстро не делается. Мы пригласили лучших специалистов Европы, они сейчас работают у нас и уже выполняют эту работу, — говорит Адильханов.

Бизнесмен отмечает, что зарабатывать на электробусе сейчас не планирует. Для начала нужно полностью обкатать технику и обучить водителей всем навыкам езды на экологически чистом транспорте. И только после этого выпускать его на линию.

Сейчас предприниматель активно ведет переговоры с властями и туркомпаниями Алматы, чтобы ему предоставили специальный маршрут для перевозки туристов.