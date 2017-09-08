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15:47 (мск), источник: РБК

ВШЭ объяснила формирование цен на услуги проституток в Москве

Социологи Вышей школы экономики (ВШЖ) опубликовали исследование, в котором говорится о факторах, влияющих на ценообразование на рынке услуг сексуального характера в Москве, об этом говорится на сайте вуза.

Источник: AP 2017

По данным исследователей, средняя стоимость услуг проституток в Москве за час составила 3818 руб. (по состоянию на октябрь 2015 года), общий диапазон — от 1 500 до 10 000 руб.

При этом профессиональный снимок в анкете девушки увеличивал цену ее услуг на 16,7% от цены за час. Ассортимент дополнительных услуг — услуги семейной паре, эскорт, видеосъемка и прочее — увеличивали цену на 7,6%. В то же время удаленность апартаментов от центра на одну станцию метро, напротив, снижает стоимость визита проститутки примерно на 4,9%. Ученые объяснили это высокой арендной платой за жилье в центре Москвы. «Условия должны казаться клиенту более комфортными», — поясняется в сообщении об исследовании.

Специалисты также выяснили, что стоимость часа работы проститутки с выездом почти в два раза больше, чем в среднем без выезда и составляет 7211 руб. По словам социологов, это объясняется не столько расходами на дорогу и временными затратами на нее, сколько резко возрастающими рисками быть обманутыми или подвергнуться насилию.

Изучая ценообразование на рынке услуг проституток, социологи составили также собирательный портрет средней девушки, предоставляющей сексуальные услуги в столице. «Это девушка 29-ти лет, ростом около 170 см, которая весит 57 кг и имеет третий размер груди», — говорится в исследовании ВШЭ.

При этом в исследовании проверили предположение, что «заказчики готовы платить больше молодым девушкам или же, наоборот, более старшим». Для этого анкеты проституток разделили на две группы: до 27 лет включительно (105 человек) и от 27 лет (95 человек). «Впрочем, возраст оказался далеко не главным фактором ценообразования», — отметили исследователи.

Во время исследования социологи ВШЭ проанализировали 1800 анкет проституток.

«Интернет изменил нелегальный рынок коммерческих сексуальных услуг. С одной стороны, для его участниц: интернет позволяет упразднить институт посредничества и сокращает уличные риски. С другой — для тех, кто этот рынок изучает: информация о нем стала доступнее, а значит, появляются шансы оценить объем, динамику, понять связь стоимости услуг с доходами в легальном бизнесе», — заключили авторы исследования.

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