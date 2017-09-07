Минторг США: белорусы продают катанку на 280 процентов ниже рыночной стоимости

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщила пресс-служба Минторга, пишет ТАСС. Там отметили, что речь идет о предварительных результатах специального антидемпингового расследования.

По данным министерства, экспортеры из Беларуси продают катанку из углеродистой и легированной стали в США на 280,02% ниже рыночной стоимости. Цена на аналогичную продукцию из России занижена на 436,80 — 756,93%, а из ОАЭ — на 84,10%. Эти выводы сделаны «на основе фактических данных, предоставленных заинтересованными сторонами».

«Продажа товаров по цене ниже их рыночной стоимости в Соединенные Штаты — это то, к чему администрация [президента США Дональда] Трампа относится очень серьезно. Министерство торговли продолжит отстаивать американских рабочих и предприятия с целью гарантировать равные условия торговли для всех», — отметил Росс.

В ведомстве отмечают, что сами экспортеры так и не предоставили запрошенную у них информацию для того, чтобы оценить уровень демпинга. В связи с этим министерству пришлось оперировать данными, полученными от представителей американской промышленности. Теперь Минторг обяжет таможенную службу США взимать средства с импортеров из Беларуси, России и ОАЭ в соответствии с предварительными ставками.

Параллельно с Минторгом свое расследование ведет и Комиссия по международной торговле. Если оба ведомства придут к одинаковым заключениям, министерство издаст антидемпинговые приказы. В противном случае, если комиссия решит, что американский бизнес не пострадал, поставщикам не придется платить дополнительных пошлин.