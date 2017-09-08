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07:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Открывается прямой поезд Уфа — Челябинск — Екатеринбург — Приобье

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. С 29 сентября открывается прямое сообщение по маршруту Уфа — Челябинск — Екатеринбург — Приобье. Как сообщает пресс-служба Госкомтранса, новый пассажирский поезд № 543/544 запустится по многочисленным просьбам жителей Башкортостана.

Поезд отправляется из Уфы один раз в четыре дня в 0.43 часов (МСК) и прибывает в Приобье в 16:00 (МСК), время в пути составляет 39 часов 17 минут. Из Приобья поезд отправляется в 18:20 часов (МСК) и прибывает в Уфу в 13:30 (МСК), время в пути составляет 43 часа 10 минут. Основные остановки в пути следования: Кропачево, Златоуст, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Нягань. В составе поезда курсируют купейные и плацкартные вагоны.

Подробное расписание движения поезда и стоимость билетов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» или в кассах вокзала. Приобрести проездные документы можно во всех билетных кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах и через интернет.

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