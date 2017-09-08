Открывается прямой поезд Уфа — Челябинск — Екатеринбург — Приобье

Поезд отправляется из Уфы один раз в четыре дня в 0.43 часов (МСК) и прибывает в Приобье в 16:00 (МСК), время в пути составляет 39 часов 17 минут. Из Приобья поезд отправляется в 18:20 часов (МСК) и прибывает в Уфу в 13:30 (МСК), время в пути составляет 43 часа 10 минут. Основные остановки в пути следования: Кропачево, Златоуст, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Нягань. В составе поезда курсируют купейные и плацкартные вагоны.