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01:03 (мск), источник: РБК

Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов»

Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российской ​боевой машины поддержки танков «принципиально нового класса» (БМПТ «Терминатор»). Об этом журналистам сообщил начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

По словам Шевченко, в России на вооружение «Терминаторы» будут приняты в 2017 году.

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Кроме того, на вооружение будет принят модернизированный танк Т-72Б3 «с улучшенными боевыми характеристиками».

«Проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого по опытно-конструкторской работе “Прорыв-3”, ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ», — сказал Шевченко.

​Ранее Минобороны закупило «Терминаторов» у Уралвагонзавода в рамках форума «Армия-2017».

Как сообщал замминистра обороны Юрий Борисов, поставка таких машин для Сухопутных войск производилась «впервые».

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Vesta *
Модератор, дни, часы проведенные в "бане" засчитываются, как рыбалка ?.. или включены в 59 рублей ? ))) Отвечать можно на почту.
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