Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов»

По словам Шевченко, в России на вооружение «Терминаторы» будут приняты в 2017 году.
Кроме того, на вооружение будет принят модернизированный танк Т-72Б3 «с улучшенными боевыми характеристиками».
«Проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого по опытно-конструкторской работе “Прорыв-3”, ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ», — сказал Шевченко.
Ранее Минобороны закупило «Терминаторов» у Уралвагонзавода в рамках форума «Армия-2017».
Как сообщал замминистра обороны Юрий Борисов, поставка таких машин для Сухопутных войск производилась «впервые».