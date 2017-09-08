Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов»

Источник: РИА "Новости"

По словам Шевченко, в России на вооружение «Терминаторы» будут приняты в 2017 году.

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Кроме того, на вооружение будет принят модернизированный танк Т-72Б3 «с улучшенными боевыми характеристиками».

«Проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого по опытно-конструкторской работе “Прорыв-3”, ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ», — сказал Шевченко.

​Ранее Минобороны закупило «Терминаторов» у Уралвагонзавода в рамках форума «Армия-2017».