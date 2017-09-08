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00:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Без воды остались жители райцентра в Акмолинской области

В Акмолинской области село с четырехтысячным населением изнывает от жажды уже две недели.

Источник: Newtimes.kz

Измученным сельчанам нечего пить, они не могут ни постирать, ни помыться. А в больницах, школах и детских садах и вовсе коллапс. Туда питьевую воду привозят в бочках, но с большими перебоями. Чиновники лишь в очередной раз просят людей потерпеть: мол, вода будет, только когда, не уточняют, передает КТК.

К тому, что в райцентре Егиндыколь вода в водопроводе появляется только по два часа в день, жители уже привыкли. Так, говорят, живут много лет. Правда, последние две недели воды нет совсем. Кончилась даже в магазинах. Свое положение люди называют чрезвычайным.

«Вчера дети пришли, вообще воды нету нигде, даже в школе сказали: заливали, но там воды нету. Они пришли, в обморок падают. Жара до 40 градусов. Ну как так можно? Детей подмывать нечем, они уже поносят, уже дети по пять раз в день поносят. Уже если что, два-три дня, уже в больницу поведем. Может быть, там уже кишечная, потому что для ребенка даже уже посуду помыть нечем», — возмущается жительница села Алия Нигметжанова.

В школах и детских садах с отсутствием воды справляются с трудом. Питьевую родители приносят сами в бутылках, приходится закупать в соседнем селе. А вот техническую воду в госучреждения привозят, но ждать ее приходится довольно долго.

«Это каждый раз целый день звонишь, сидишь и ждешь. Например, вчера мы до шести часов ждали, у нас ни капли не было, даже чтобы туалеты смыть и посуду помыть», — говорит исполняющий обязанности заведующего детским садом Марина Жакупбекова.

Измученные люди пошли к местному акиму узнать, сколько еще продлится блокада, а заодно спросить: кому нужен фонтан, недавно построенный перед акиматом, если вода в селе по графику.

Чтобы успокоить взволнованную толпу, аким заявил: на центральной магистрали водопровода проходил ремонт. Он должен был закончиться за три дня, но случился форс-мажор — сломался вентиль. Про фонтан чиновник ничего сказать не смог. Но неожиданно рассыпался перед людьми в благодарностях.

«Спасибо за их терпение. Действительно воды нет. Люди терпят, уважение, может, какое оказывают. Я понимаю, проблема есть, но до шести часов мы ее решим. Спасибо за наших людей», — говорит аким Егиндыкольского сельского округа Акмолинской области Нариман Толепов.

Аким пообещал, что уже в ближайшие часы сломанный вентиль починят и в кранах зажурчит вода. Все в те же привычные два часа в сутки.

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