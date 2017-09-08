Освоение порта Зарубино в Приморье изменит мировое морское сообщение

Как заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на своем выступлении на Восточном экономическом форуме, новый этап в развитии Северного морского пути, будет достигнут благодаря российско-корейскому сотрудничеству в области судостроения.

Он отметил, что «В случае освоения порта Зарубино на основе корейских технологий по судостроению Северный морской путь станет по-настоящему новым Шелковым путем для открытия новой эры энергетики. Благодаря использованию Северного морского пути расстояние, время, затраты на перевозку сократились на треть по сравнению с использованием Южного морского пути через Суэцкий канал и Индийский океан».