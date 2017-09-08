Освоение порта Зарубино в Приморье изменит мировое морское сообщение
Международную карту морского пути может изменить освоение морского порта Зарубино в Приморье, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в минвостокразвития.
Международную карту морского пути может изменить освоение морского порта Зарубино в Приморье, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в минвостокразвития.
Как заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на своем выступлении на Восточном экономическом форуме, новый этап в развитии Северного морского пути, будет достигнут благодаря
Он отметил, что «В случае освоения порта Зарубино на основе корейских технологий по судостроению Северный морской путь станет
Также южнокорейский лидер напомнил, что Россия заказала корейской компании строительство 15
Мун Чжэ Ин подчеркнул, что «Это историческое событие, которое превращает международные морские сообщения в экологически чистые».
Таисия Масина.