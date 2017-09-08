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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Освоение порта Зарубино в Приморье изменит мировое морское сообщение

Международную карту морского пути может изменить освоение морского порта Зарубино в Приморье, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

Как заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на своем выступлении на Восточном экономическом форуме, новый этап в развитии Северного морского пути, будет достигнут благодаря российско-корейскому сотрудничеству в области судостроения.

Он отметил, что «В случае освоения порта Зарубино на основе корейских технологий по судостроению Северный морской путь станет по-настоящему новым Шелковым путем для открытия новой эры энергетики. Благодаря использованию Северного морского пути расстояние, время, затраты на перевозку сократились на треть по сравнению с использованием Южного морского пути через Суэцкий канал и Индийский океан».

Также южнокорейский лидер напомнил, что Россия заказала корейской компании строительство 15 танкеров-ледоколов для перевозки сжиженного природного газа и строительство большого нефтиналивного танкера.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что «Это историческое событие, которое превращает международные морские сообщения в экологически чистые».

Таисия Масина.

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