Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
Минтранс рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим, учитывающим выбросы углекислого газа.
Минтранс рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим, учитывающим выбросы углекислого газа.
Об этом «Известиям» сообщили источники в Минтрансе.
По словам представителей транспортного ведомства, министерство подготовит обоснование целесообразности замены налога до конца года.
Сейчас размер транспортного налога для автомобилей рассчитывается с учетом региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством.
При замене сбора на экологический для расчета налога будут использоваться только конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства (ПТС). Экологический сбор также не предусматривает региональной дифференциации.