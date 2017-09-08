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04:01 (мск), источник: Известия

Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим

Минтранс рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим, учитывающим выбросы углекислого газа.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Известиям» сообщили источники в Минтрансе.

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По словам представителей транспортного ведомства, министерство подготовит обоснование целесообразности замены налога до конца года.

Сейчас размер транспортного налога для автомобилей рассчитывается с учетом региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством.

При замене сбора на экологический для расчета налога будут использоваться только конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства (ПТС). Экологический сбор также не предусматривает региональной дифференциации.

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